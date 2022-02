Mieszkanka Edynburga robi szaliki i czapki z psiej wełny

57–letnia Jane Crewe jest dumną właścicielką dwóch samojedów – psów słynących z gęstego białego futra. W czasie pandemii, gdy z konieczności sporo przesiaduje w domu, odkryła, że ich futro świetnie nadaje się do robótek ręcznych.

Samojed to rasa psów zaprzęgowych, wywodząca się Syberii. U Jane Crewe sympatyczne czworonogi nie są jednak „zaprzęgane” do żadnych ciężkich obowiązków. Co więcej, pozyskanie futra, a konkretnie podszerstka, odbywa się poprzez przyjemne szczotkowanie im grzbietów.



Jak podaje „Daily Mail”, Jane mieszka w Corstorphine, na przedmieściach Edynburga. Pracuje w miejscowym ZOO jako sprzedawczyni pamiątek. O niebywałych właściwościach sierści swoich siedmioletnich psiaków, wabiących się Artemis i Phaidra, przeczytała w internecie, na forach miłośników samojedów.



Po wyczesaniu zwierząt, zbiera ich sierść, przypominająca śnieżnobiały, świetlisty puch, myje ją i suszy przez dwa do trzech dni, a następnie, przy użyciu tradycyjnego kołowrotka, zmienia w przędzę (uzyskuje jej ok. 50 g na godzinę).

Z tej przędzy robi później na drutach miękkie czapki, szaliki i maskotki. Gdy materiału jej zabraknie, prosi na Facebooku o pomoc właścicieli samojedów. Ci przesyłają jej sierść swoich pupili, a ona w podzięce odsyła część tej darowizny w formie włóczki.



„Podoba mi się przędzenie, ale robienie na drutach trwa o wiele dłużej. Zwykle z przyjemnością oddaję przędzę właścicielowi” – stwierdziła Crewe, cytowana przez „Daily Mail”. Obecnie dzierga z „psiej wełny” sweter. Później zamierza zrobić koc. „To odrobina magii” – mówi o swoim nietypowym hobby.