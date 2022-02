Nie żyje aktor Sebastian Banaszczyk. Ujawniono przyczynę śmierci

Nie żyje Sebastian Banaszczyk – poinformował Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Aktor odszedł 2 lutego w wieku 46 lat. Cierpiał na raka mózgu.

Sebastian Banaszczyk urodził się w 1975 roku w Świdnicy. Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. W 1999 roku rozpoczął współpracę z częstochowskim teatrem, z którym związany był do śmierci.



Grał m.in. w spektaklach: „Śluby panieńskie”, „Testosteron”, „Królowa Śniegu”, „Czyż nie dobija się koni?”, „Przyjazne dusze”, „Mayday”, „Czechow. Żarty z życia”. Występował też na deskach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Znany był też z ról w serialach: „Klanie”, „Pierwszej miłości” czy „Fali zbrodni”.



Scenarzysta i reżyser Andrzej Saramonowicz przekazał na Facebooku, że Banaszczyk zmarł na raka mózgu, którego zdiagnozowano kilka lat temu.



„W wieku zaledwie 46 lat umarł dziś na raka mózgu Sebastian Banaszczyk, aktor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Miałem zaszczyt pracować z nim przy sztuce „Testosteron”, w której fenomenalnie zagrał postać Pana Młodego. Świetny artysta (był nie tylko aktorem, ale także muzykiem), dobry i nietuzinkowy człowiek. Nie sposób było go nie lubić. Potężny żal! Będzie mi cię brakowało, brachu!” – napisał reżyser.