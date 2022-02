Trzaskowski kazał zamykać Turów. Poseł PO: Nie. Ja jestem geologiem!

Gdy hiszpańska sędzia jednogłośnie kazała wstrzymać wydobycie w kopalni Turów, Rafał Trzaskowski zaapelował o spełnienie jej żądań. Poseł PO Ryszard Wilczyński został teraz zapytany w TVP Info, czy on podtrzymuje to stanowisko. – Nie, nie. Ja jestem geologiem! Mój życiorys zawodowy zaczął się od pracy w kopalni Bełchatów, więc na górnictwie odkrywkowym, w szczególności węgla brunatnego, się znam – powiedział.

Nieoficjalnie wiadomo, że zespół negocjacyjny pod przewodnictwem minister środowiska Anny Moskwy uzgodnił z czeską stroną treść porozumienia ws. kopalni Turów.



Z kolei Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że premier Mateusz Morawiecki wraz z delegacją udaje się do Pragi i jeszcze dziś wystąpi na wspólnej konferencji z szefem czeskiego rządu.



Podczas rozmowy polityków w studiu TVP Info prowadzący przypomniał więc stanowisko wiceszefa PO w sprawie Turowa. Gdy hiszpańska sędzia Rosario Silva de Lapuerta nakazała natychmiastowe wstrzymanie wydobycia, Rafał Trzaskowski mówił: „Jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować. Nie ma innego wyjścia”.



– Rozumiem, że pan podtrzymuje to stanowisko? – zapytał teraz Graczak.



– Nie, nie. Ja jestem geologiem. Mój życiorys zawodowy zaczął się od pracy w kopalni Bełchatów, więc na górnictwie odkrywkowym, w szczególności węgla brunatnego, się znam. A jeżeli chodzi o bilans energetyczny Polski, także mam rozeznanie – zaznaczył Ryszard Wilczyński.

Polska też mogłaby zaskarżyć Czechów

Polityk Platformy ocenił jednak, że Polska niesłusznie „przez lata lekceważyła Czechów” i zbyt długo szukała kompromisu. – Gdybyśmy się szybko dogadali, to nie płacilibyśmy tych milionowych kar – powiedział.

Dziennikarz TVP zauważył wówczas, że w Czechach trwała ostatnio kampania wyborcza, a później miała miejsce zmiana rządu. Polityk PO wyśmiał te argumenty, ale przyznał, że faktycznie moment przełomowych wyborów mógł utrudnić szybkie porozumienie.



– Skoro pan ma wiedzę w tej sprawie, to chciałbym z tej wiedzy skorzystać. Czy nie jest tak, że Polska też mogłaby zaskarżyć Czechów jeśli chodzi o sprawy środowiskowe? – zapytał dziennikarz.



– Zdaję się, że by mogła – przyznał poseł PO i wspomniał, że w sprawie kopalni w regionie Czech też wyszedł niedawno „królik z kapelusza”.



– Decyzja TSUE była decyzją polityczną – dodał także Robert Telus z PiS. Parlamentarzysta partii rządzącej przypomniał, że po stronie niemieckiej również jest wiele kopalni, których działalność można by zaskarżyć.