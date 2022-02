Posłanka PO w szpitalu. „Jestem po operacji”

Posłanka Platformy Obywatelskiej Jagna Marczułajtis-Walczak poinformowała w sieci, że przebywa w szpitalu. Nie ujawniła jednak, z jakiego powodu trafiła pod opiekę lekarzy.

„Pragnę poinformować moich wyborców, współpracowników oraz koleżanki posłanki i posłów oraz dziennikarzy, że przebywam w szpitalu jestem po operacji” – napisała na Twitterze Jagna Marczułajtis-Walczak.



„Myślałam, że szybko wrócę do zdrowia, ale mój organizm potrzebuje trochę więcej czasu na powrót do formy. PS: mam tablet” – dodała podkreślając, że dzięki temu może brać udział w głosowaniach.



To niejedyne problemy zdrowotne w rodzinie Jagny Marczułajtis-Walczak. Kilka dni wcześniej parlamentarzystka prosiła o pomoc dla swojego syna. Sześciolatek zmaga się z poważnym schorzeniem – wadą rozwojową mózgu.



Jagna Marczułajtis-Walczak jest 14-krotną złotą medalistką mistrzostw Polski w snowboardzie. Brała też udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. W 2011 r. z listy Platformy Obywatelskiej uzyskała mandat do Sejmu.



