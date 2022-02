Omicron nie odpuszcza. „Trzy razy więcej dzieci w szpitalach”

W szpitalach rośnie liczba dzieci z COVID-19. Jak informują media, wariant Omikron, który dominuje już w Polsce, jest łagodniejszy od poprzedniego, ale „nadrabia ilością”.

Raport Ministerstwa Zdrowia z 2 lutego Koronawirus w Polsce. W środę 2 lutego 2022 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 56 051 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej... zobacz więcej

– Robimy wszystko, by pobyt dziecka trwał jak najkrócej. To „najkrócej, jak się da” oznacza jednak często nawet miesiąc – powiedzieli radiu RMF FM przedstawiciele Kliniki Pediatrii Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaznaczyli, że dotyczy to przede wszystkim dzieci z innymi chorobami.



Jak mówią, Omikron jest łagodniejszy od poprzedniego wariantu, ale ponieważ liczba zachorowań jest wyższa, „nawet przy mniejszym odsetku powikłań to się przekłada na ogromną liczbę hospitalizacji”.



Zobacz także: Czechy: Parlament przyjął nowelę ustawy covidowej. Koniec kontroli certyfikatu szczepień



Szacują, że w związku z tym mamy obecnie w szpitalach „trzy razy więcej dzieci z koronawirusem niż w czasie poprzednich fal pandemii”.



– Żaden z naszych pacjentów nie był zaszczepiony przeciwko koronawirusowi – podkreślają.

#wieszwiecej Polub nas

W Polsce wykryto 6330 przypadków wersji Omikron, co stanowi 75 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek – przekazało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.



Resort dodał, że badania potwierdziły kolejnych 56 051 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 318 osób z COVID-19. Od początku epidemii potwierdzono już 4 981 321 przypadków. Zmarły 105 753 osoby z COVID-19.



Zobacz także: Drugi dzień bez restrykcji w Danii. Padł dobowy rekord zakażeń



We wtorek w Polsce wykonano ponad 179,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 55,2 tys. antygenowych.