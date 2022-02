Będzie wojna na Ukrainie? Dyplomata: To taktyka dyktatorów

Sytuacja, z którą mamy do czynienia na wschód od naszych granic, jest niezwykle groźna nie tylko dla samej Ukrainy, ale i dla stabilności w Europie – powiedział w programie „#Jedziemy” Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Zwracał też uwagę, że działania Władimira Putina służą odwracaniu uwagi od wewnętrznych problemów Rosji.

Prezydent USA Joe Biden podjął decyzję o skierowaniu do Europy 2 tys. amerykańskich żołnierzy. Około 1700 z nich trafi do Polski. 300 z nich ma trafić do Niemiec.



1 tys. żołnierzy USA zostanie przesuniętych z Niemiec do Rumunii. Stany Zjednoczone nie wykluczają rozlokowania na wschodniej flance NATO jeszcze większych sił.



Według deklaracji Waszyngtonu rozlokowanie dodatkowych sił w Niemczech i Polsce jest odpowiedzią Białego Domu na rosnące zagrożenie dla stabilności kontynentu. Według ustaleń zachodnich służb Rosja zgromadziła w pobliżu Donbasu ponad 100 tys. żołnierzy, przygotowując się do pełnoskalowej inwazji.



Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński komentował w TVP Info, że to decyzja „w bardzo dobrym kierunku”. Jednocześnie zaznaczył, że Polska dalej będzie prowadziła w tej sprawie rozmowy z sojusznikami.

– Sytuacja, z którą mamy do czynienia na wschód od naszych granic, jest niezwykle groźna nie tylko dla samej Ukrainy, ale i dla stabilności w Europie. Dobrze, że sojusznicy to dostrzegają, to efekt długiej i ciężkiej pracy dyplomatycznej Polski i innych krajów – zwracał uwagę dyplomata.



Dodawał, że rozmowy będą dotyczyć tego, jak skutecznie odstraszać Rosję, „bo to cały czas jest możliwe”.



Jabłoński komentował też, że prezydent Rosji Władimir Putin „chciałby cofnięcia do 1989 r.”. – Upadek ZSRR był w jego oczach katastrofą. Rosja, która miała dużą strefę wpływów, dzisiaj jest państwem mniejszym i te ciągoty neoimperialne są niezwykle mocno obecne i służą też Putinowi do odwracania uwagi od wewnętrznych problemów – mówił.



Jednocześnie dodał, że sytuacja gospodarcza w Rosji „wcale nie jest tak dobra, jak Putin chciałby ją przedstawić”.



– Ludzie zwłaszcza na rosyjskiej prowincji są w trudnej sytuacji, stąd kreuje (Putin) kolejne konflikty, odwraca uwagę, tworzy wrogów zewnętrznych, by konsolidować społeczeństwo. To taktyka dyktatorów nie od dziś – mówił.