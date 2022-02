Sprzeczne wersje Trzaskowskiego ws. imprezy Owsiaka. WOŚP tłumaczy

Gdy po finale WOŚP w Warszawie na Rafała Trzaskowskiego spadła fala krytyki za użycie pirotechniki, stwierdził: „Nie wiedzieliśmy, że będą fajerwerki”. Tymczasem rzeczniczka ratusza przekazała portalowi tvp.info, że organizatorzy imprezy Jerzego Owsiaka deklarowali, iż nie zrezygnują z pokazu pirotechnicznego, ale zapewniali, że będzie on ograniczony w porównaniu do wcześniejszych. Z kolei Fundację WOŚP zapytaliśmy, dlaczego ich wydarzenie znów nie miało statusu imprezy masowej i czy było zabezpieczone przeciwpożarowo. „Do dyspozycji mieliśmy 60 gaśnic, a dach PKiN, na którym stały wyrzutnie, zabezpieczony był gaśnicami proszkowymi” – czytamy w przekazanym nam oświadczeniu.

Dla większości Polaków fajerwerki nie są niczym złym. Lewicowi aktywiści od lat apelują jednak o rezygnację z pirotechniki, więc po ostatnim finale WOŚP na władze Warszawy spadła fala krytyki.



Rafał Trzaskowski, który niedawno nie chciał miejskiego pokazu fajerwerków w sylwestrową noc, teraz wspólnie z Jerzym Owsiakiem odliczał do Światełka do Nieba i obserwował pirotechniczne efekty.



– Nie wiedzieliśmy o tym, że będą fajerwerki. Dwa lata temu udało się to zrobić efektami świetlnymi. Kiedy słyszeliśmy zapewnienia, że będzie to redukowane, to tego się spodziewaliśmy – tłumaczył Rafał Trzaskowski.



Portal tvp.info zwrócił się więc do warszawskiego ratusza z pytaniami: czy użycie środków pirotechnicznych w takiej ilości w centrum stolicy bez zgody miasta było zgodne z prawem, czy pokazowi towarzyszyło odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe i dlaczego Finał 30. akcji WOŚP w Warszawie nie był zakwalifikowany jako impreza masowa?



„Wszystkie te pytania proszę skierować do organizatora wydarzenia, czyli fundacji WOŚP – ponieważ to organizator ma obowiązek określić czy impreza jest masowa, czy nie, w tym przypadku zadeklarował, że impreza w związku z covidem nie będzie miała takiego charakteru” – przekazała portalowi tvp.info Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka prasowa Urzędu M. St. Warszawy.



„Organizator zadeklarował także, że nie zrezygnuje z pokazu pirotechnicznego, który jednak będzie ograniczony w porównaniu do wcześniejszych tego typu przedsięwzięć – i tutaj znowu zgody na taki pokaz musi posiadać organizator, który odpowiada również m.in. za zabezpieczenie pożarowe imprezy” – podkreśliła.

WOŚP: dach PKiN, na którym stały wyrzutnie, zabezpieczony gaśnicami

Z kolei rzeczniczka prasowa Fundacji WOŚP Aleksandra Rutkowska zapewniła nas, że „pokaz został przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi wymaganiami prawnymi”. Jak dodała, do Światełka do Nieba oddelegowano „jeden średni samochód gaśniczy GBA z pełną obsadą strażaków”.+ dach PKiN, na którym stały wyrzutnie, zabezpieczony był gaśnicami proszkowymi. Do zabezpieczenia terenu przed Pałacem Kultury i Nauki wykorzystaliśmy barierki typu monrovia oraz taśmy ostrzegawcze. Pokaz realizowała firma specjalizująca się w organizacji tego typu wydarzeń – wyjaśniła.Zobacz także: Fajerwerki podczas finału WOŚP. Internauci zarzucają Trzaskowskiemu hipokryzję [WIDEO] Rutkowska dodała, że żadne z wydarzeń organizowanych przez Fundację WOŚP w ramach 30. Finału „nie było imprezą masową zgodnie z ustawową definicją”.„Fundacja ma ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu bezpiecznych wydarzeń i tak samo jak co roku przeprowadziła w pełni bezpieczny Finał. Orkiestra nie tylko spełniła wszystkie prawne wymagania, ale również po raz kolejny poszła o krok dalej - dbając o komfort i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń,– podkreśliła.

Przypomnijmy, że po tragicznym ataku na Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP w Gdańsku w 2019 r. media obiegła informacja, że wydarzenie nie miało statusu imprezy masowej – zostało zorganizowane na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, z czym wiążą się mniej restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa. Sprawa budziła duże zainteresowanie i pojawiało się w związku z nią wiele pytań.





Hasło: Przejrzyj na oczy

źródło: Portal tvp.info

W tym roku WOŚP zbierała środki na rozwój leczenia wzroku u dzieci. Ostateczna suma zbiórki zostanie podana później, po zakończeniu wszystkich licytacji i zbiórek, a na ten moment kwota deklarowana to 136 mln zł.Zobacz także: Zakończyła się zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.m.in. w Tokio, Sydney, Ankarze, a nawet na Kole Podbiegunowym. Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. Hasłem tegorocznego było: „Przejrzyj na oczy”.