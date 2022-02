USA: Stan Missisipi zalegalizował używanie marihuany w celach leczniczych

Republikański gubernator stanu Missisipi Tate Reeves podpisał w środę ustawę legalizującą użycie marihuany przez ludzi cierpiących na takie choroby jak rak czy AIDS. Ustawa natychmiast weszła w życie.

„Mata” usłyszał zarzut posiadania narkotyków 24-latek oraz 21-latek usłyszeli w piątek zarzuty za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i zostali zwolnieni do domu –... zobacz więcej

Agencja AP zauważyła, że może upłynąć kilka miesięcy zanim otworzą się w tym stanie pierwsze kliniki specjalizujące się w terapii medycznej związanej z marihuaną.



„Nie ma wątpliwości, że w naszym stanie są osoby, które byłyby w o wiele lepszym położeniu, gdyby miały dostęp do przepisanych dawek marihuany. Są też inni zainteresowani programem rekreacyjnej marihuany. Może to prowadzić do tego, że więcej ludzi będzie palić, a mniej pracować, ze wszystkimi związanymi z tym społecznymi i rodzinnymi konsekwencjami” – pisał Reeves na Twitterze.



Według oficjalnych danych 36 stanów i cztery terytoria amerykańskie już pozwoliły na medyczne wykorzystanie marihuany.



Większość wyborców w Missisipi zatwierdziła w listopadowych wyborach 2020 r. przepisy dotyczące użycia marihuany w celach medycznych. Pozwoliłyby one ludziom na zakup do pięciu uncji miesięcznie. Stanowy Sąd Najwyższy unieważnił to jednak sześć miesięcy później.



W minionym tygodniu stanowa Izba Reprezentantów i Senat, kontrolowane przez Republikanów, przyjęły ostateczną wersję ustawy. Pozwala ona pacjentom na zakup do 3,5 grama marihuany dziennie, do sześciu dni w tygodniu, czyli ok. 3 uncji miesięcznie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

. Wymagają, aby rośliny były uprawiane w pomieszczeniach zamkniętych w kontrolowanych warunkach. Jednocześnie zabraniają władzom stanowym dostarczania zachęt do uprawy i handlu marihuaną.Clint Patterson, dyrektor generalny firmy Mockingbird Cannabis, planującej rozpocząć działalność w Missisipi, argumentował, że produkty z konopi indyjskich mogą złagodzić ból i cierpienie. „Z niecierpliwością czekamy na możliwość służenia obywatelom Mississippi w ich dążeniu do poprawy zdrowia i jakości życia poprzez odpowiedzialne używanie marihuany” – cytuje Pattersona AP.