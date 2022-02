Rozmowa Prezydentów USA i Francji: „wsparcie dla suwerenności Ukrainy”

W rozmowie telefonicznej prezydenci USA i Francji, Joe Biden i Emmanuel Macron, potwierdzili swoje „wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy” – poinformował w środę wieczorem czasu lokalnego Biały Dom.

Pisemne zapytanie Rosji w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa, wysłane na początku tego tygodnia do członków OBWE, w tym do Finlandii, to typowa...