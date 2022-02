Portugalia: Antonio Costa ponownie premierem

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa desygnował w środę dotychczasowego premiera Antonio Costę na szefa nowego rządu po niedzielnych wyborach parlamentarnych. Głosowanie zakończyło się zwycięstwem Partii Socjalistycznej (PS), którą kieruje Costa.

Niedzielne wybory były głosowaniem przedterminowym, gdyż w listopadzie prezydent rozwiązał jednoizbowy parlament po tym, jak odrzucił on rządowy projekt budżetu.



Prezydent Rebelo de Sousę desygnował Costę w ramach wieczornej rozmowy online z uwagi na fakt, że lider socjalistów przebywa na kwarantannie po infekcji koronawirusem.



Wiadomość o zakażeniu Costy podało we wtorek biuro prasowe portugalskiego rządu wyjaśniając, że szef socjalistów pozostanie na siedmiodniowej kwarantannie. Sprecyzowano, że premier nie ma objawów zakażenia koronawirusem.



W niedzielnym głosowaniu do jednoizbowego parlamentu kierowana przez premiera Costę Partia Socjalistyczna otrzymała ponad 41,6 proc. Poparcia, zdobywając 117 mandatów w liczącym 230 miejsc Zgromadzeniu Republiki.



Trzeci gabinet Costy będzie pierwszym jego rządem większościowym. Dotychczas, od 2015 r., kierował on dwoma gabinetami, które nie miały poparcia większości posłów w parlamencie.