BBN: Nowy kontyngent USA zostanie rozlokowany „w kilku miejscach na kierunku wschodnim”

Nowy kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce będzie stacjonował bliżej wschodniej granicy – powiedział Polskiemu Radiu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Soloch. Pentagon ogłosił decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Joego Bidena o wysłaniu 3 tys. żołnierzy do Polski, Rumunii i Niemiec. 1700 wojskowych ma w najbliższym czasie przybyć do Polski.

Szczegółom polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej była poświęcona wieczorna narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i członków rządu. Szef BBN Paweł Soloch mówił, że wkrótce poznamy szczegóły rozlokowania nowego rzutu amerykańskich wojsk w Polsce.



„Żołnierze będą w kilku miejscach na kierunku wschodnim, bliżej naszej wschodniej granicy” – powiedział szef BBN.



„Takie szczegóły techniczne związane z obsługą tych oddziałów, z zadaniami, jakie będą wykonywać, są jeszcze dopinane już w bezpośrednich rozmowach ministerstwa obrony i Pentagonu” – relacjonował prezydencki minister.



Podczas narady w BBN omówiono również szczegóły wojskowej pomocy dla Ukrainy. Minister Paweł Soloch przypomniał, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę o przekazaniu wschodniemu sąsiadowi amunicji i przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. „To jeszcze trzeba doprecyzować, jeśli chodzi o kwestię Gromów czy innych wyrzutni” – powiedział szef BBN.



„Zadeklarowaliśmy Ukraińcom konkretną ilość amunicji, oni potrzebują wszystkiego, są bardzo zdeterminowani na wypadek konfliktu. Zatem [potrzebna jest] każda pomoc, w pierwszym rzędzie oczywiście broń, amunicja, ale także wszelkie inne zaopatrzenie wojskowe, pomoc medyczna, pomoc w sprzęcie. Po prostu szykują się na najgorsze, choć do końca, podobnie jak i my, wierzą, że do tego nie dojdzie” – powiedział Polskiemu Radiu Paweł Soloch.



Szef BBN dodał, że uczestnicy spotkania omawiali efekty wizyty premiera Matusza Morawieckiego w Kijowie. Jak relacjonował Paweł Soloch, uzgadniano też przekaz, jaki w sprawie Ukrainy mają kierować polskie władze. Szef BBN podkreślił, że ze względu na obecną sytuację w regionie spotkania prezydenta i rządu przybrały roboczy i rutynowy charakter.