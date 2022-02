Skandal w CNN. Szef rezygnuje ze stanowiska z powodu związku z członkinią zarządu

Prezes amerykańskiej telewizji CNN Jeff Zucker ogłosił w środę, że rezygnuje ze skutkiem natychmiastowym z zajmowanego stanowiska. Uzasadnił to nieujawnieniem bliskich relacji z zasiadającą w zarządzie tej stacji współpracowniczką.

Zucker wyjaśnił, że o związek z kobietą, której nazwiska nie podał (CNN przedstawia ją jako Allison Gollust), był pytany przed dwoma miesiącami, kiedy w następstwie dochodzenia zwolnił z pracy jednego z czołowych dziennikarzy Chrisa Cuomo. Zarzucano mu niewłaściwe zachowanie polegające na udzielaniu rad oskarżonemu o molestowanie seksualne bratu, ówczesnemu gubernatorowi Nowego Jorku Andrew Cuomo.



„Przyznałem, że związek (z tą kobietą) ewoluował w ostatnich latach. Byłem zobowiązany do ujawnienia go, gdy się zaczął, ale tego nie zrobiłem. Popełniłem błąd. W związku z tym składam dziś rezygnację” – oznajmił Zucker.



Według CNN Zucker i Gollust zaczęli pracować razem w 1998 r. w NBC. Kiedy on przeszedł do CNN, Gollust w 2013 r. znalazła się w gronie jego najbliższych współpracowników.



Wcześniej pracowała jako dyrektor ds. komunikacji u gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Teraz jest wiceprezes wykonawczą i szefową marketingu w CNN.



„Jeff i ja jesteśmy bliskimi przyjaciółmi i partnerami zawodowymi od ponad 20 lat. Ostatnio w trakcie Covid-19 nasze relacje się zmieniły. Żałuję, że nie ujawniliśmy tego w odpowiednim czasie. Jestem niesamowicie dumna z pracy w CNN i nie mogę się doczekać kontynuowania wspaniałej pracy, którą wykonujemy każdego dnia” – stwierdziła Gollust.



CNN będąca częścią WarnerMedia znajduje się w trakcie procesu fuzji z Discovery.



„Wielu obserwatorów uważa, że Zucker jest w kolejce po awans po sfinalizowaniu fuzji. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego sieć znajduje się w przełomowym okresie: CNN planuje uruchomienie na wiosnę ambitnego serwisu streamingowego CNN+, a także nowego programu o godz. 21, który zastąpi prowadzony przez Cuomo” – wyjaśniła telewizja.