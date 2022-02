Narada w BBN. Wśród tematów wzmocnienie wschodniej flanki

Narada Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego i członków rządu, w tym ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i ministra Michała Dworczyka, odbyła się wieczorem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem rozmów była decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o skierowaniu większych siły na wschodnią flankę NATO – do Rumunii, Polski i Niemiec. Do naszego kraju przyjedzie 1700 dodatkowych żołnierzy.

Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz powiedział po naradzie w BBN-ie, że teraz ze stroną amerykańską będą ustalane szczegóły, dotyczące rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. W najbliższym czasie przedstawimy szczegóły co do miejsc ich stacjonowania, bo chcemy, żeby to do końca było uzgodnione ze stroną amerykańską – powiedział wiceminister. Dodał, że Polska jest już gotowa na przyjęcie żołnierzy. Wszystko zależy od Amerykanów.





„Gest solidarności ze strony Stanów Zjednoczonych”

„To bardzo dobra decyzja”

źródło: iar

Premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku, że zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w Polsce to „gest solidarności ze strony Stanów Zjednoczonych”, a także „sygnał i ostrzeżenie dla Władimira Putina”. Jak dodał: „Polska od samego początku głośno sprzeciwia się wszelkim przejawom agresji i terroru ze strony Rosji i podnosi tę sprawę na arenie międzynarodowej”.– Również prezydent Andrzej Duda z satysfakcją przyjął informację o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce – mówił szef BBN-u Paweł Soloch. To jest element pewnej większej całości, która była omawiana między innymi na spotkaniach naszego prezydenta z prezydentem Bidenem i przywódcami państw NATO, a także w bezpośrednich kontaktach naszych ministrów i premiera - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.Zadowolenia z decyzji Amerykanów nie krył również szef MSWiA. – To bardzo dobra decyzja pokazująca determinację naszych sojuszników i realne wsparcie. Bardzo się cieszymy – Mariusz Kamiński.Przeczytaj też: Kliczko ostro o Niemcach i NS2. „Tu nie chodzi tylko o Ukrainę” Podczas środowej narady dotyczącej sytuacji wokół Ukrainy premier Mateusz Morawiecki przedstawiał także wyniki swojej wizyty w Kijowie – poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Podkreślił, że Polska konsekwentnie popiera Ukrainę, jeśli chodzi o jej suwerenność i integralność terytorialną.– Nie mogę wiele mówić o przebiegu tej narady, bo jej charakter i forma jest objęta ochroną informacji – powiedział Szrot w TV Republika.Biały Dom poinformował dziś, że Stany Zjednoczone przemieszczą do Polski elementy Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, stacjonującej w Fort Bragg w Północnej Karolinie. Łącznie będzie to 1700 dodatkowych żołnierzy.