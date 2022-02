Minister Czarnek punktuje kłamstwa opozycji nt. ustawy oświatowej [WIDEO]

Nie widzimy nic dziwnego w tym, że jeśli jakaś organizacja pozarządowa chce wejść do szkoły, to najpierw musi zaprezentować opinii publicznej treść, którą chce przekazywać naszym dzieciom – powiedział na antenie TVP Info minister edukacji Przemysław Czarnek, komentując kontrowersje wokół zmian w prawie oświatowym. W programie „Gość Wiadomości” szef MEiN odniósł się także do możliwości wcześniejszego – niż to planowano – powrotu uczniów do szkół. Jak przyznał, jest szansa na wcześniejsze zakończenie nauki zdalnej w niektórych województwach.

Minister edukacji w środę w TVP Info był pytany o efekty rozmów z parą prezydencką na temat nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Nowe przepisy wzmacniają rolę kuratorów oświaty i zmieniają zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Projekt jest obecnie przedmiotem prac Senatu.





Minister edukacji o rozmowach z parą prezydencką

Kontrowersje budzą uprawnienia kuratorów. Czarnek wyjaśnia

Dowolność w zwalnianiu dyrektorów? „Kłamstwo”

– Wydaje mi się, że większość wątpliwości zgłaszanych przez prezydenta i pierwszą damę zostało rozwianych – powiedział Czarnek. Jak dodał, w czasie spotkania pokazywano „szereg kłamstw, które opozycja przekazuje opinii publicznej i przekazywała także pani prezydentowej tydzień wcześniej” (o nowelizacji Prawa oświatowego z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą rozmawiały posłanki KO Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer).Opozycja atakuje nowe przepisy, które określa jakoargumentując m.in., że kuratorzy będą mieć zbyt dużą władzę.– Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i uprawnienia kuratorów, budzi to emocje dlatego, że ta fala rewolucji kulturowej, seksualnej, która przechodzi przez instytucje kultury, miała miejsce na uczelniach, miała przejść także przez szkoły. To się działo już w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu – ocenił w TVP Info Przemysław Czarnek.Jego zdaniem nie ma nic kontrowersyjnego w tym – co zakładają nowe przepisy – by organizacje pozarządowe zamierzające prowadzić zajęcia w szkołach musiały pokazać swój program. – Chodzi przecież o nauczanie naszych dzieci – podkreślił minister i dodał, że „transparentność jest tutaj konieczna”.Czarnek zauważył, że do tej pory tylko rada rodziców opiniowała organizacje pozarządowe, często opierając się na znikomych materiałach. – Chcemy, by możliwość zapoznania się z programem mieli wszyscy rodzice – podkreślił.Komentując kwestię możliwości odwołania dyrektora placówki oświatowej przez kuratora, szef MEiN ocenił, że argument opozycji „jest w tym przypadku kłamstwem”. – Nie ma dowolności w zwalnianiu dyrektorów – przekonywał.

– Tu chodzi wyłącznie o nadzór pedagogiczny, który kuratorzy mają od 10 lat. Procedura zakłada wezwanie dyrektora do złożenia wyjaśnień, dlaczego nie wykonuje zaleceń pokontrolnych. Wtedy kurator może mu wyznaczyć nowy termin na wykonanie zaleceń. Dopiero później będzie mógł wnioskować do organu prowadzącego (placówkę – red.) o odwołanie dyrektora. Od tej czynności dyrektorowi będzie przysługiwało odwołanie do sądu administracyjnego i sądu pracy, więc mamy dwie drogi. O jakiej dowolności mówimy – pytał minister.





Szansa na koniec nauki zdalnej?

Szef resortu edukacji pytany był także o tryb nauki w szkołach. Do 27 lutego uczniowie klas od 5 szkół podstawowych w górę uczą się w trybie zdalnym.Jak przyznał, resort przygląda się 5 województwom, które skończyły już ferie zimowe: „Jeśli będą warunki, to pozwolimy wrócić do nauki stacjonarnej wcześniej niż z końcem lutego”.– Słyszymy, że szczyt tej fali ma być już za tydzień, nie widzę więc zagrożenia dla powrotu do szkół pod koniec lutego – powiedział, odnosząc się do pozostałych województw. Podkreślił przy tym, że obecnie 1,6 mln dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych codziennie uczęszcza do szkół stacjonarnie.