Litewskie pociągi pojadą przez Polskę zamiast przez Białoruś? Cios za cios

Po decyzji władz Białorusi o zakazie przewozów kolejowych z terytorium Litwy niektórych towarów, Litewskie Koleje rozważają możliwość transportowania tych ładunków przez Polskę. Od 7 lutego Mińsk wprowadza swój zakaz w odpowiedzi na ogłoszony przez Wilno zakaz tranzytu białoruskich nawozów potasowych.

– Obecnie trwa ocena, w jaki sposób towary mogłyby być transportowane przez Polskę na Ukrainę, do Turcji lub inne bardziej wschodnie kierunki – poinformował w środę Egidijus Lazauskas, dyrektor generalny spółki Litewskie Koleje (Lietuvos geleżinkeliai).



Biełaruśkalij, producent nawozów potasowych, znalazł się na liście białoruskich przedsiębiorstw objętych sankcjami USA. W reakcji na to w styczniu litewskie koleje poinformowały Biełaruśkalij o wstrzymaniu tranzytu jego produktów do portu w Kłajpedzie od 1 lutego.



Wcześniej rząd w Wilnie uznał kontrakt litewskiego przewoźnika z białoruskim koncernem za „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

źródło: PAP, portal tvp.info

W poniedziałek białoruski satrapa Alaksandr Łukaszenka zapowiedział wprowadzenie sankcji wobec Litwy „w ciągu kilku dni”, jeśli dojdzie do przerwania tranzytu.