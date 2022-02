Młodzi ludzie chcieli okraść milionera. Starszy mężczyzna nie przeżył tortur

To pięcioro młodych ludzi, w wieku od 17 do 22 lat, stoi za napadem i zabójstwem 78-letniego Tadeusza K. z Anina. Sprawcy chcieli „tylko” okraść starszego mężczyznę, który miał być milionerem. Tuż przed napadem porwali 19-letniego krewniaka ofiary, aby dowiedzieć się, gdzie K. mógł ukryć majątek. W czasie skoku, dwaj młodzieńcy zabili 78-latka, próbując zmusić go do otwarcia sejfu.

Zatrzymania pięciorga osób w związku z brutalnym zabójstwem 78-letniego Tadeusza K. z Anina, dokonali funkcjonariusze elitarnego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP. Pracowali oni nad wyjaśnieniem sprawy, odkąd 13 stycznia br. ciało mężczyzny znaleźli jego żona oraz 17-letni wnuk.



Z domu ofiary zniknął m.in. sejf, w którym według PAP miały się znajdować: poświadczenie o założonym koncie w banku w Szwajcarii, na którym miał być milion dolarów, sześć klaserów z rzadkimi znaczkami, gotówka oraz dokumenty dotyczące lokat Tadeusza K. na kwotę 15 milionów złotych. Sprawcy ukradli także mercedesa, którym odjechali z miejsca zbrodni, a później porzucili i spalili.

Przygotowania

Policjanci „terroru” dosyć szybko ustalili krąg potencjalnych sprawców. Musieli jednak zebrać dowody. Zatrzymanie i doprowadzenie uczestników napadu na dom Tadeusza K. do prokuratury, zajęło funkcjonariuszom nieco ponad dwa tygodnie.Okazało się, że. – Policjanci w trakcie śledztwa ustalili, że sprawcy znali się z krewnym poszkodowanego i znali zwyczaje rodziny, a także wiedzieli, że w domu znajduje się sejf z wartościowymi rzeczami oraz pieniędzmi. Tę wiedzę wykorzystali, planując przestępstwo – mówi nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.Według nadkom. Marczaka, młodzi ludzi, tuż przed napadem na Tadeusza K.,. Chcieli, aby powiedział im o zwyczajach mężczyzny oraz o potencjalnych miejscach ukrycia cennych przedmiotów. Według nieoficjalnych informacji zwolnili zakładnika dopiero po napadzie.

Nie przeżył tortur

Niejako przy okazji, zarzuty usłyszał także 17-letni wnuczek ofiary oraz jego o rok starsza dziewczyna. Obydwoje odpowiedzą za posiadanie narkotyków oraz handel nimi.



Nastolatek został zatrzymany niedługo po odkryciu zabójstwa Tadeusza K. Nic jednak dotąd nie wskazuje, aby miał cokolwiek wspólnego z napadem i zbrodnią.

