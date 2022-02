Bracia Kliczko stawiają się Rosji. Młodszy wstąpił do ukraińskiej armii

Był mistrz świata w boksie w kategorii ciężkiej Władimir Kliczko zaciągnął się do ukraińskiej armii rezerwowej w Kijowie. Jak przyznał, miłość do kraju i bliskich zmusiła go do obrony ojczyzny. Aktywnie działa także jego brat Witalij, mer Kijowa, starający się o międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.

Prawie 46-letni Władimir Kliczko zakończył bokserską karierę w 2017 roku. Był czempionem wagi ciężkiej federacji IBF, WBA, WBO oraz IBO. Jako amator zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Atlancie (1996).



Wcześniej karierę zakończył jego starszy brat – Witalij Kliczko, również utytułowany zawodnik kategorii ciężkiej. Obecnie jest merem Kijowa.





Mistrzowie boksu zamierzają bronić Ukrainy

źródło: PAP, portal tvp.info

Ukraina szykuje się na możliwe odparcie ofensywy militarnej po tym, jak w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła dziesiątki tysięcy żołnierzy w pobliżu jej granic, chociaż Moskwa twierdzi, że nie ma planów inwazji.Władimir oraz Witalij byli obecni podczas otwarcia– To miłość do mojego miasta, domu, rodziny, sąsiadów, mojej córki, sprawiła, że podjąłem taką inicjatywę i teraz biorę udział w tej obronie terytorialnej – powiedział Władimir Kliczko. Zdjęcie z chwili podpisywania dokumentów udostępnili w mediach społeczościowych.W rozmowie z niemieckim tygodnikiem „Die Zeit” starszy z braci, mer Kijowa. Ostro skrytykował przy tym rząd w Berlinie za kontunuowanie współpracy z Rosją przy Nord Stream 2, a także byłego kanclerza Gerharda Schroedera, który – jego zdaniem – jako niemiecki polityk występuje raczej w roli „przyjaciela Putina”.