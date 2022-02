W Gdańsku planują podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej

1 czerwca mają wejść w życie podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej – poinformował w środę zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski.

Na konferencji prasowej przypomniano, że przez wiele lat w Gdańsku obowiązywała zasada, zgodnie z którą połowa przychodów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej powinna pochodzić z biletów, a pozostała część z budżetu miasta. Od 2019 r. roczny budżet dotyczący przewozów zwiększono o ponad 150 mln zł. Jednocześnie zmniejszało się pokrycie tych wydatków z wpływów pochodzących ze sprzedaży biletów. W 2021 r. wydatki przeznaczone na przewozy wyniosły prawie 415 mln zł, a dochody z biletów stanowią ledwie 22 proc. tej kwoty.



W ostatnich miesiącach nastąpił duży wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji. O 37 proc. wzrosły ceny energii elektrycznej, natomiast paliwo podrożało o 22 proc. Na większe koszty utrzymania komunikacji miejskiej wpływ miały też podwyżki wynagrodzeń i wysoki poziom inflacji – poinformowano podczas konferencji.





Zmiany w taryfie

– Do tego doszła pandemia, podczas której właściwie nie ograniczaliśmy oferty przewozowej, natomiast dochody z biletów znacząco spadły. W planach na 2022 rok zaledwie 1/4 wydatków na komunikację pokrywana będzie z biletów kupowanych przez pasażerów. Musimy dokonać zmian w taryfie, ponieważ chcemy stale rozwijać komunikację miejską, a koszty z nią związane w kolejnych latach stale będą rosły. Ta podwyżka w żaden sposób nie pokryje tych rosnących kosztów – powiedział zastępca prezydenta Gdańska Piotr Borawski.

Nowe bilety

Oferta biletów miesięcznych

Zgodnie z zaproponowaną taryfą pojawi się bilet jednorazowy w cenie 4,80 zł, który zastąpi dotychczasowe bilety: na jeden przejazd (obecnie 3,80 zł) oraz 1-godzinny (obecnie 4,40 zł). Z nowym biletem pasażer będzie mógł korzystać z autobusów i tramwajów przez 75 minut od momentu skasowania. Bilet pozwala również na swobodne przejechanie od pętli do pętli. Cena biletu 24-godz. po zmianach wyniesie 18 zł, obecnie – 14 zł.Proporcjonalnie wzrosną też ceny biletów ulgowych.Uproszczona zostanie też oferta biletów miesięcznych. W miejsce dwóch biletów, z których jeden był ważny od poniedziałku do piątku, a drugi przez wszystkie dni tygodnia, pojawi się jeden, z którego będzie można korzystać przez cały tydzień. Zaproponowana cena to 109 zł za bilet normalny (dziś taki bilet na wszystkie dni tygodnia kosztuje 99 zł) i 54,50 zł za bilet ulgowy (dziś – 49,50 zł).Przeczytaj też: Nawet 15 proc. drożej. PKP Intercity podnosi ceny biletów Nabywcy biletów miesięcznych w dalszym ciągu będą mogli korzystać nie tylko z autobusów i tramwajów, ale też z pociągów SKM, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Polregio w granicach Gdańska.– Jeżeli radni zgodzą się i przegłosują nową taryfę, to po ogłoszeniu przez wojewodę pomorskiego i opublikowaniu w dziennikach urzędowych, chcielibyśmy, aby ta podwyżka weszła w życie 1 czerwca – wyjaśnił Borawski.