Prezes CNN rezygnuje ze stanowiska. Zataił związek ze współpracowniczką

Jeff Zucker, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej branży medialnej, zrezygnował w środę ze stanowiska prezesa CNN oraz szefa działu wiadomości i sportu WarnerMedia. W notatce do współpracowników przyznał, że decyzja jest podyktowana zatajeniem przez niego związku z kierownikiem wyższego szczebla. Amerykańskie media precyzują, że chodzi o Allison Gollust, wiceprezes wykonawczą i szefową marketingu CNN – jedną z najważniejszych osób kadry kierowniczej amerykańskiego nadawcy. W tle skandal z byłym prezenterem stacji Chrisem Cuomo.

Ustępujący prezes CNN pracował dla tej sieci od 2013 roku. W ostatnich miesiącach 56-latek był mocno zaangażowany w tworzenie nowej usługi streamingowej CNN+, która ma wystartować tej wiosny.





Koniec kariery Jeffa Zuckera w CNN. W tle skandal z Cuomo

Oświadczenie Allison Gollust

W środę kończy się jego „dziewięć wspaniałych lat” w CNN – jak określił to w notatce przesłanej współpracownikom. Do jej treści dotarli dziennikarze „New York Timesa”, opisując kulisy rezygnacji Zuckera.Zucker przyznaje, że jego związek z menedżerką wyszedł na jaw podczas wewnętrznego śledztwa stacji w sprawie, który został zwolniony w grudniu z powodu zaangażowania w polityczną obronę swojego brata, byłego gubernatora Nowego Jorku Andrewa Cuomo.Jak wskazuje „NY Times”, Zucker odnosił się do, wiceprezes wykonawczej i szefowej marketingu CNN, która jest jedną z najważniejszych postaci w medialnym koncernie.Menedżerka w wydanym w środę oświadczeniu przyznała, że przyjaźni się z Zuckerem od 20 lat, a ich związek „zmienił się” w czasie pandemii COVID.

„Żałuję, że nie ujawniliśmy tego w odpowiednim momencie. Jestem niesamowicie dumna z mojego czasu spędzonego w CNN i nie mogę się doczekać kontynuacji wspaniałej pracy, którą wykonujemy codziennie” – podkreśliła.



Media zaznaczają, że zarówno Zucker jak i Gollust są rozwiedzeni.





Na szali fuzja WarnerMedia i Discovery

Dyrektor generalny WarnerMedia Jason Kilar przyjął rezygnację prezesa CNN. Jednak „New York Times” wskazuje, że zamieszanie z Zuckerem natychmiast rzuca na szalę dalszy kierunek CNN i jej firmy macierzystej – WarnerMedia.Medialny gigant jeszcze w tym roku ma połączyć się z koncernem Discovery Inc. w jednej z największych fuzji na rynku medialnym.