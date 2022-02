Wjechała autem na przejazd, gdy opadały zapory. Wiozła czworo dzieci

Mandatem w wysokości 3 tys. zł została ukarana kobieta, która w Młodowie koło Piwnicznej-Zdroju wjechała na przejazd kolejowy mimo opuszczających się zapór. 46-latka wiozła czwórkę swoich dzieci – poinformowała w środę policja.

Do zdarzenia doszło 27 stycznia. Jak wyjaśniła policja, kobieta chciała zdążyć przed pociągiem i zignorowała podstawowe zasady bezpieczeństwa - wjechała na przejazd, chociaż opadały już zapory. W efekcie doprowadziła do wyrwania zaczepów szlabanu oraz uszkodziła swoje auto. 46-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 3 tys. zł, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny jej pojazdu.



– Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał, jednak apelujemy, aby wjeżdżając na przejazd kolejowy, zachować szczególną ostrożność. Nie narażajmy siebie ani naszych bliskich, którzy z nami podróżują – powiedziała Aneta Izworska z nowosądeckiej policji.



Co rok w Polsce na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji.



