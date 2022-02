Wieliczka „zatrudniła” ducha górnika? Ryszard uwielbia myszy [WIDEO]

Świetnie sprawdza się od pierwszego dnia pracy. Jest bardzo miły dla turystów, a współpracownicy go uwielbiają. Mowa o kocie Ryszardzie. Podobno to duch wielickiego górnika – relacjonuje TVP3 Kraków.

Ryszard codziennie czeka na zwiedzających, przy wejściu do kopalni. Wskazuje im drogę, a nawet sprawia wrażenie, jakby był gotów udzielać informacji telefonicznie i mailowo.



– Kiedy piszemy na klawiaturze, czasem próbuje polizać nas po rękach i kładzie się na tej klawiaturze, tak jakby chciał nam pomóc – opowiada Weronika Trzupek z działu organizacji turystyki Kopalni Soli Wieliczka.



Kot obok punktu informacji turystycznej kopalni mieszka od trzech miesięcy. Wśród pracowników krążą plotki, że Ryszard to... duch wielickiego górnika. Niektórzy są pewni, że uwielbia słone myszy lub gdy nikt nie patrzy – korzysta z leczniczych właściwości solanki. Są też tacy, którzy uważają, że to on sam jest lekiem na całe zło.

źródło: TVP3 Kraków

Teraz pracownicy kopalni postanowili znaleźć mu prawdziwy dom. Trwają poszukiwania opiekuna. – Być może to powinien być Ryszard, bo wszystkie Ryśki to porządne chłopy, jak mawiał klasyk. Natomiast przede wszystkim musi to być dobry człowiek, który akceptuje zwierzęta – mówi Jan Ziobro z zarządu kopalni.