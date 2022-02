Były hełmy, a co teraz? Kolejna kuriozalna propozycja Niemiec dla Ukrainy

Polska i Wielka Brytania, Czechy czy kraje bałtyckiej wysyłają uzbrojenie, a USA decyduje o wzmocnieniu swojej obecności na wschodniej flance NATO. A jak na możliwość rosyjskiej agresji na Ukrainę reagują Niemcy? Kilkanaście dni temu nasi zachodni sąsiedzi wysłali do Kijowa 5 tys. hełmów. Teraz tworząca rząd partia FDP sugeruje, że Bundeswehra mogłaby wziąć udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy.

„Nowoczesne umiejętności obronne i taktyka mogłyby stać się kluczowymi elementami takiego programu szkoleniowego. Oczywiście konkretne potrzeby szkoleniowe musiałyby być skoordynowane z Ukrainą” – informuje sekretarz generalny partii FDP Bijan Djir-Sarai, cytowany w środę przez „Sueddeutsche Zeitung”.



„Od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku Niemcy zintensyfikowały współpracę z Ukrainą, także militarną. Ukraińscy oficerowie są już szkoleni w Niemczech” – przypomina „SZ”.



„Byłoby ważne i potrzebne okazanie solidarności Ukrainie i gdyby zdolności obronne ukraińskich sił zbrojnych mogły zostać zwiększone przy wsparciu szkoleniowym Niemiec” – dodał Djir-Sarai i podkreślił, że Niemcy powinny złożyć Ukrainie propozycję szkolenia oficerów w ramach specjalnego programu.





Jak Niemcy pomagają Ukrainie?

Po tym, jak Rosja rozmieściła swoje wojska przy granicy z Ukrainą, sojusznicy Niemiec w NATO krytykują powściągliwość Berlina w wyrażaniu poparcia dla Kijowa. Ukraina nie jest członkiem NATO. Do tej pory Berlin zdecydował się. Była to odpowiedź na apel ukraińskiego ambasadora w Niemczech. Andrij Melnyk zaapelował do Niemiec „o 100 000 hełmów i kamizelek ochronnych dla ochotników”, którzy będą „wspólnie z siłami zbrojnymi bronić ojczyzny”.

O wielkim rozczarowaniu postawą Niemiec mówił Witalij Kliczko. Były znakomity pięściarz, a obecnie mer Kijowa zażartował nawet, że następnej kolejności „Ukraina otrzyma od Niemiec… poduszki”.



Niemcy blokują ponadto pomysły dozbrojenia Ukrainy przez inne kraje. Tak było z dostawą pochodzących z Niemiec haubic D-30, które Ukrainie chcieli sprzedać Estończycy.



Według „Wall Street Journal” Niemcy nie zezwoliły na eksport 122mm haubic D–30 o zasięgu ok. 20 km. Sprzęt pierwotnie stacjonował w NRD, a w latach 90. został sprzedany Finlandii, która następnie odsprzedała go Estonii w 2009 r. Ze względu na zawarte porozumienie, oba kraje muszą wyrazić zgodę na dalszy eksport tej broni, lecz rząd Niemiec odmówił jej udzielenia.



Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Postępowanie Berlina spotyka się także z krytyką nimieckich mediów. „Der Spiegel”. Ocenia, że taka postawa wywołuje pytanie, także wśród zachodnich sojuszników, na ile wiarygodni są Niemcy. Jak zaznacza tygodnik, taki rozłam zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu wojny.





Świat reaguje na rosyjskie niebezpieczeństwo

Koncentracja wojsk rosyjskich w pobliżu granic z Ukrainą spotkało się ze zdecydowaną reakcją innych krajów. W środę NATO zdecydowało o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski, Niemiec i Rumunii. Do naszego kraju ma trafić ok 1700 żołnierzy Sojuszu.Wcześniej polski rząd potwierdziłPrzeznaczony jest do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych.We wtorekTo kolejna partia pomocy od USA w ramach pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości 200 mln dolarów, utworzonego w reakcji na pogarszającą się sytuację na ukraińsko-rosyjskiej granicy.

USA przekazały także Ukrainie m.in. systemy przeciwpancerne Javelin. Radio Swoboda oszacowało, że do końca zeszłego roku Ukraina otrzymała prawie 80 wyrzutni i 540 pocisków tego typu. 25 stycznia do Kijowa dostarczono z USA 276 pocisków Javelin.



Aktywnie w pomoc dla Ukrainy angażuje się także Wielka Brytania. Premier Boris Johnson niedawno był w Kijowie.



W połowie stycznia brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował Izbę Gmin, że Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie lekkie systemy obrony przeciwpancernej, by zwiększyć jej zdolności obronne w razie rosyjskiej inwazji, a pewna liczba brytyjskich żołnierzy przeprowadzi szkolenie z ich obsługi.



Uzbrojenie Ukraińcom postanowiły wysłać także państwa bałtyckie. Litwa, Estonia i Łotwa przekażą Ukrainie uzbrojenie o charakterze defensywnym wyprodukowane w USA – informowali we wspólnym komunikacie, ministrowie obrony tych trzech państw.



Estonia dostarczy na Ukrainę pociski przeciwpancerne Javelin, a Litwa i Łotwa - rakiety przeciwlotnicze Stinger.



Z kolei 4 tysiące pocisków artyleryjskich przekazały Kijowowi Czechy.