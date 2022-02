Intruz nad Szkocją. Poderwano brytyjskie myśliwce

Brytyjskie odrzutowce wojskowe zostały w środę wysłane do monitorowania niezidentyfikowanego samolotu, który pojawił się w rejonie północnej Szkocji - poinformowały siły powietrzne. Jak wskazują brytyjskie media, zwykle w takich sytuacjach chodzi o samoloty rosyjskie.

– Myśliwce szybkiego reagowania alarmowego Typhoon z bazy RAF Lossiemouth wspierane przez samolot-cysternę Voyager z bazy RAF Brize Norton wystartowały w związku z niezidentyfikowanym samolotem zbliżającym się do brytyjskiego obszaru zainteresowania. Nie będziemy podawać żadnych dodatkowych szczegółów na temat tej trwającej operacji, dopóki nie zostanie zakończona – powiedział rzecznik RAF.



Stacja BBC wyjaśnia, że alarmy szybkiego reagowania nie są rzadkością i zazwyczaj dotyczą sytuacji, w których samoloty RAF-u śledzą rosyjskie samoloty wojskowe przelatujące w pobliżu brytyjskiej przestrzeni powietrznej. RAF Lossiemouth, na północno-wschodnim wybrzeżu Szkocji, jest bazą, z której startują piloci wyspecjalizowani w tego typu operacjach monitorowania.



RAF wcześniej wyjaśniał, że reaguje na rosyjskie samoloty wojskowe wkraczające do brytyjskiego regionu informacji powietrznej, kontrolowanej przez Wielką Brytanię strefy międzynarodowej przestrzeni powietrznej, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla innych użytkowników ruchu lotniczego. Wskazano, że piloci rosyjskich samolotów często nie rozmawiają z kontrolą ruchu lotniczego lub nie nadają sygnałów zapewniających, że maszyny są widoczne dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej i kontrolerów ruchu lotniczego na ziemi.



