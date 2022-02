Podczas śnieżycy utknęli na drodze do Morskiego Oka. W samochodzie było małe dziecko

Rodzina, która podczas zamieci śnieżnej utknęła na drodze w kierunku Morskiego Oka, dziękuje za pomoc policji. W samochodzie było małe dziecko.

Śnieżyca unieruchomiła samochód w zaspie w minioną niedzielę na drodze z Bukowiny Tatrzańskiej w kierunku Polany Palenicy. Wówczas w Tatrach wiał silny wiatr i intensywnie padał śnieg.



– Na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że utknęła w zaspie śnieżnej w rejonie Głodówki na drodze prowadzącej do Morskiego Oka. W samochodzie podróżowała rodzina z małym dzieckiem. Na miejsce natychmiast pojechał patrol z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej. Policjantom, pomimo pojazdu terenowego, jakim dysponowali, z trudem udało się dotrzeć do kobiety. Wszystko przez silny wiatr, śnieżycę i zaspy. Ponad pół godziny w śnieżycy pomagali oswobodzić uwięziony samochód ręcznie wypychając auto z zaspy. Na szczęście turyści mogli odjechać dalej – relacjonował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.



W środę do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem od uratowanej rodziny wpłynął list z podziękowaniami dla policjantów za pomoc turystom w trudnej sytuacji.



„Nie mogliśmy ruszyć w żadną stronę. Śnieżyca uniemożliwiała nam wydostanie samochodu ze śniegu. Dziecko było przerażone, a my bezradni” – napisała w liście do policji rodzina.



Czytaj także: Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów odcięte przez pogodę. W środku turyści [WIDEO]

#wieszwiecej Polub nas