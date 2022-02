Pentagon potwierdza: Dodatkowe kontyngenty armii USA w Polsce i Europie [WIDEO]

Pentagon zapowiedział tymczasowe wysłanie dodatkowych żołnierzy USA do Polski, Niemiec i Rumunii. Około 2 tys. żołnierzy trafi z USA do Polski i Niemiec, a 1 tys. żołnierzy zostanie przemieszczonych z Niemiec do Rumunii – poinformował w środę na konferencji prasowej rzecznik Pentagonu, John Kirby. – Blisko pracowaliśmy z naszymi sojusznikami z Polski i Niemiec. Cieszymy się z ich wsparcia – dodał.

Stany Zjednoczone postawiły w ubiegłym miesiącu w stan gotowości 8,5 tys. żołnierzy, aby przerzucić ich do Europy w razie potrzeby. Źródła w Pentagonie wskazywały, że te posunięcia mają na celu uspokojenie sojuszników z NATO.





„Jasny sygnał wysłany do Putina”

Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział w środę wysłanie 3 tys. żołnierzy USA do Polski, Niemiec i Rumunii, by wesprzeć sojuszników Stanów Zjednoczonych w obliczu koncentracji wojsk Rosji wokół Ukrainy. Kirby dodał, że możliwe jest dalsze rozmieszczanie wojsk USA w Europie.Rzecznik zapowiedział, że, zaś do Niemiec – komponent kwatery głównej XVIII korpusu. Siły te stacjonują obecnie w Forcie Bragg w Karolinie Północnej.Dodatkowo z Niemiec do Rumunii przeniesiony zostanie oddział liczący około 1000 żołnierzy piechoty.

Szef MON: Siła Sojuszu

Wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce

Minister @mblaszczak: Wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce o 1700 żołnierzy to mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na możliwą agresję Rosji na Ukrainę. pic.twitter.com/5npxxEki1t — Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) February 2, 2022

Szef BBN o reakcji prezydenta Andrzeja Dudy

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w opublikowanym przez resort nagraniu podkreślił, że decyzja USA o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO pokazuje, że Stany Zjednoczone i Sojusz poważnie traktują zagrożenie ze strony Rosji.– Siłą sojuszników w odstraszaniu potencjalnego agresora jest jedność, determinacja i solidarność – podkreślił szef MON, który z powodu zakażenia koronawirusem przebywa obecnie na kwarantannie.Jak przekazał w środę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, prezydent Andrzej Duda z „satysfakcją wita tę decyzję prezydenta Bidena”.– Ona jest efektem ostatnich rozmów – zarówno pana prezydenta, jak i działań podejmowanych przez rząd, zwłaszcza przez ministra obrony. To dowód determinacji naszych sojuszników wobec zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia. To oczywiście element większej całości, która była omawiana również m.in. na spotkaniach naszego prezydenta z prezydentem Bidenem oraz przywódcami państw NATO – zaznaczył prezydencki doradca.

