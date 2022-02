Kolejny rozłam na Lewicy? „300 działaczy ma dość Czarzastego”

Członkowie zarządu i rady warszawskiej Nowej Lewicy odchodzą z partii – taką decyzję ogłosili byli już przedstawiciele tej formacji na konferencji w Sejmie. Zarzucają oni partii niedemokratyczne standardy. Wiceszefowa partii odpowiada natomiast, że odeszli przeciwnicy połączenia SLD z Wiosną. – Nowa Lewica nie jest już lewicą, ale „partią jednego człowieka, czyli partią Włodzimierza Czarzastego – powiedział Krzysztof Rinas.

Decyzję o wyjściu z partii politycy Nowej Lewicy ogłosili podczas wspólnej konferencji w Sejmie z przedstawicielami koła PPS. Jak mówił były p.o. przewodniczącego organizacji warszawskiej, samorządowiec Krzysztof Rinas, „Nowa Lewica nie jest już lewicą, ale partią jednego człowieka, czyli partią Włodzimierza Czarzastego”.



– W ostatnich dniach rezygnację złożyło ponad 300 członków Lewicy w Warszawie. Wszyscy pochodzą z frakcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to niemal 90 procent aktywnych członków Nowej Lewicy w Warszawie – mówił Rinas.





Lewica bez struktur w Warszawie?

Polityk przekazał także, że „rezygnację złożyli właściwie wszyscy przewodniczący rad dzielnicowych od największych dzielnic, czyli Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty, Bemowa, Woli, Białołęki, Wilanowa, Ursusa i właściwie wszyscy członkowie zarządu warszawskiego”.Rinas przekonywał, że powodem odejścia jest obecna sytuacja w partii. – Nie ma to już wiele wspólnego z ideami, które powinna nieść za sobą prawdziwa socjaldemokracja. Właściwie wszystkie decyzje są narzucane z góry. Obecnie kieruje organizacją warszawską, w dużym cudzysłowie, narzucony autorytarnie komisarz (Jacek Pużuk został komisarzem w grudniu ub.r. – przyp. red). Zdecydowana część członków się z tym absolutnie nie zgadza" - mówił.Polityk dodał, że członkowie partii walczyli o to, aby warszawska posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska miała „bardziej wyważone wypowiedzi”, bo często są one, jak mówił, niezgodne ze zdaniem struktur.

Posłanka koła PPS Joanna Senyszyn w imieniu swojego koła zaprosiła całą lewicową opozycję do współpracy. – Już jesteśmy, a będziemy w jeszcze większym stopniu, takim pasem transmisyjnym zarówno nastrojów, poglądów, postulatów demokratycznej lewicy, która dzięki temu będzie miała w Sejmie swoją reprezentację – mówiła.





Buntownicy dołączą do PPS?

źródło: pap

Rinas pytany, czy decyzja o odejściu z Nowej Lewicy i wspólna konferencja z PPS oznacza, że odchodzący członkowie wstąpią do Polskiej Partii Socjalistycznej, odpowiedział, że wiele osób, w tym także on, widzi swoją przyszłość właśnie w tej formacji, ale także byli członkowie SLD mają tworzyć swoje stowarzyszenie, które miałoby być wsparciem dla wspólnej listy opozycyjnej.Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, współszefowa mazowieckich struktur Paulina Piechna-Więckiewicz powiedziała w rozmowie z PAP, że jest nie 300, a kilkadziesiąt rezygnacji członków i członkiń warszawskiej frakcji SLD. – Jest mi oczywiście przykro, bo każdy człowiek w budowaniu oferty lewicowej dla Polek i Polaków jest ważny, jest ważny dla tego procesu – podkreśliła. – Mam nadzieję, że wyzbywając się członkostwa w Nowej Lewicy nie wyzbyli się lewicowego etosu i wartości – dodała.– To jest sytuacja, z którą wiedzieliśmy, że będziemy musieli się zmierzyć, tzn. od początku, kiedy była mowa o tym, że ten proces wejścia ludzi Wiosny w struktury Nowej Lewicy ma nastąpić, byli przeciwnicy tego procesu i tak to odczytuję, że osoby, które dzisiaj poinformowały o swoim odejściu ze struktur Nowej Lewicy, to osoby, który na ten proces, w tej formule, która została uzgodniona, jaka została wydyskutowana, jaka została zaproponowana, po prostu się nie zgadzały – oceniła w rozmowie z PAP Piechna-Więckiewicz.Jak zaznaczyła, wraz z procesem połączeniowym do organizacji warszawskiej Nowej Lewicy dołączyli m.in. burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, dwójka stołecznych radnych Agata Diduszko-Zyglewska i Marek Szolc oraz europoseł Robert Biedroń.Piechna-Więckiewicz odniosła się także do zarzutu dotyczących komisarza. – Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami statutu partii Nowa Lewica w głosowaniu zarządu rady mazowieckiej, bo takie ma ona uprawnienia i dochowaliśmy w tej sprawie wszystkich procedur – zapewniła.