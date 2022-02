Pójdzie siedzieć, bo skrzywdził psa. „Znęcanie się wyjątkowo odrażające”

Na dwa lata bezwzględnego więzienia skazał wrocławski sąd mężczyznę za znęcanie się nad psem. Według śledczych oskarżony wlał zwierzęciu do pyska żrący płyn. Wyrok nie jest prawomocny.

Biuro prasowe sądu poinformowało, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków skazał w środę Marcina W. na dwa lata więzienia bez zawieszenia, zakazał mu przez 15 lat posiadania jakichkolwiek zwierząt i nakazał wpłatę 10 tys. zł na konto Towarzystwa Ochrony Zwierząt.



Wyrok nie jest prawomocny.



Według śledczych Marcin W. wlał psu żrący płyn do pyska. Spowodowało to nie tylko cierpienie, ale też doprowadziło do amputacji części języka. Pies otrzymał pomoc weterynaryjną dopiero po kilku dniach z inicjatywy partnerki oskarżonego.



Sędzia Monika Wolanin uzasadniając wyrok podkreśliła, że oskarżony dopuścił się nie tylko przestępstwa znęcania, ale było to znęcanie wyjątkowo odrażające i powodowało u zwierzęcia ogromne cierpienie.



