Kukiz ujawnia rozmowę z Budką. „Paweł, opozycja ma swoją szopkę”

– Odnoszę wrażenie, że opozycja nie chce komisji śledczej ds. inwigilacji; dawno powinna być przygotowana analiza prawna dotycząca mojego przewodniczenia w komisji – powiedział w środę PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Sprawę skomentował w sieci wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS): „Paweł, opozycja ma swoją szopkę w Senacie, którą kontroluje, i to jej w zupełności wystarczy”.

Kukiz zapowiedział zamiar złożenia wniosku o powołanie w Sejmie komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2021. W tej sprawie w ubiegłym tygodniu spotkał się z przedstawicielami opozycji.



Lider Kukiz'15 został zapytany przez PAP o dalsze losy komisji śledczej. – Odnoszę wrażenie, że opozycja nie chce tej komisji, bo z jakichś powodów się rozmyśliła – powiedział.



– Dawno powinna być przygotowana analiza prawna dotycząca mojego przewodniczenia w komisji, a oni odwlekają z niewiadomych powodów nasze spotkanie, do którego nie może dojść fizycznie, ale może być przeprowadzone online – dodał lider Kukiz'15.



– Dzwoniłem dziś o dziewiątej rano do Borysa Budki z pytaniem, czy ekspertyza prawna, której wykonania podjęła się Platforma, jest już gotowa. Odpowiedział, że będzie dziś albo jutro, że zadzwoni do prawników i zapyta. Zobowiązał się też, że w ciągu godziny precyzyjnie określi, co się z ekspertyzą dzieje. Do tej pory nie zadzwonił – mówił Kukiz.



Sprawę skomentował w sieci Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości.



„Paweł, opozycja ma swoją szopkę w Senacie, którą kontroluje, i to jej w zupełności wystarczy. Nic nie wyjaśnią, ale gonią króliczka. A w Sejmie szybko okazałoby się, że sprawa jest dęta…” – ocenił.

