Podrobione prawo jazdy służyło mu ponad 30 lat. Wpadł przy kontroli

Do pięciu lat więzienia grozi 76-latkowi z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (woj. wielkopolskie), który przez 32 lata posługiwał się podrobionym prawem jazdy. Fałszerstwo wyszło na jaw w trakcie kontroli drogowej – podała policja.

Oficer prasowy policji w Szamotułach asp. Sandra Chuda poinformowała, że we wtorek policjanci z Pniew otrzymali informację o kierującym pojazdem, który może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę audi A3, jednak badanie wykazało, że 76-letni mieszkaniec powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego był trzeźwy.



– Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudził jednak dokument, który mężczyzna przedstawił podczas kontroli drogowej. 76-latek okazał policjantom prawo jazdy m.in. kategorii B, które zostało wydane w 1989 roku. Policjanci sprawdzili mężczyznę w policyjnym systemie. Okazało, iż nie ma on wcale uprawnień do kierowania samochodem. 76-latek przyznał wtedy policjantom, że dokument został podrobiony 32 lata temu – opisała Chuda.



Po zatrzymaniu mężczyźnie przedstawiono zarzuty kierowania samochodem bez uprawnień i posługiwania się podrobionym dokumentem w celu uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenie.



Jak się okazało auto, którym kierował podejrzany, należy do pasażerki podróżującej razem z 76-latkiem. Samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia. Właścicielka pojazdu została ukarana mandatem za dopuszczenie do kierowania autem przez osobę, która nie posiada do tego uprawnień. – Co ciekawe, sama właścicielka samochodu miała prawo jazdy – wskazała Chuda.



76-latkowi za kierowanie samochodem bez uprawnień grozi grzywna i zakaz kierowania pojazdami, a za posługiwanie się fałszywym dokumentem do pięciu lat więzienia.



