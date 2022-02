Podejrzany o śmiertelne pobicie partnerki. Mówił, że się przewróciła

Zarzut uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym usłyszał zatrzymany przez policję 45-latek, który według śledczych ciężko pobił swoją partnerkę w jednym z mieszkań w Zabrzu. Podejrzany trafił do aresztu, może mu grozić nawet dożywocie – podała zabrzańska komenda.

W niedzielę nad ranem do oficera dyżurnego zabrzańskiej policji dotarła informacja o śmierci 61-latki w mieszkaniu na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Po telefonie wykonanym do centrum powiadamiana ratunkowego (policja nie informuje, kto zadzwonił) na miejsce przyjechali policjanci. Od razu nabrali wątpliwości, czy zgon kobiety nastąpił z przyczyn naturalnych - okazało się, że zmarła ma obrażenia głowy, w mieszkaniu były też ślady krwi. 45-letni konkubent kobiety podawał różne, niespójne wersje, mówił np., że jego partnerka się przewróciła.



– Okoliczności, w jakich powstać miały obrażenia, a które podawał konkubent 61-latki, były wątpliwe. Wcześniej w mieszkaniu dochodziło już do awantur, a wstępne oględziny wskazywały, że ze śmiercią kobiety może mieć związek inna osoba. Policjanci zatrzymali 45-letniego konkubenta kobiety. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym – powiedział rzecznik zabrzańskiej komendy mł. asp. Sebastian Bijok.



We wtorek sąd zadecydował, że najbliższe trzy miesiące podejrzany spędzi w areszcie. Zgodnie z art. 156 Kodeksu karnego, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od lat 5, 25 lat więzienia lub dożywocie.



