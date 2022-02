Holenderski port truje środowisko… jak elektrownia węglowa

Port w Rotterdamie jest najbardziej zanieczyszczającym portem morskim w Europie – wynika z raportu organizacji Transport & Environment (T&E), opublikowanego w środę. T&E przekonuje, że holenderski obiekt odpowiada za roczną emisję dwutlenku węgla na poziomie 13,7 mln ton.

Sondaż: Czy Polska powinna płacić kary za Turów? Czy Polska powinna zapłacić kary nałożone na nasz kraj w związku z odmową wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów, ponieważ wiązałoby się to... zobacz więcej

Z badań T&E wynika, że emisje związane z żeglugą w Rotterdamie są cztery razy wyższe niż wytwarzane przez jedną elektrownię węglową.



Zaraz za największym portem w Europie uplasował się port w Antwerpii (Belgia), a następnie w Hamburgu (Niemcy).



Odpowiadają one za roczną emisję 7,4 i 4,7 mln ton CO2.



Zobacz także -> „Porażający koszt nawet 2,4 bln zł”. Policzyli, jak Fit For 55 uderzy w Polaków



Co ciekawe, to właśnie z Holandii i Niemiec pochodzą wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz przewodnicząca tej instytucji Ursula von der Leyen. Pierwszy z nich odpowiada w Unii za Europejski Zielony Ład. Polityk chętnie krytykuje Polskę za zbyt wolną jego zdaniem transformację energetyczną i ocenia, że rząd w Warszawie powinien mocniej angażować się w walkę o klimat. Domaga się również poparcia niekorzystnego dla Polaków projektu FitFor55. Z kolei Komisja Europejska pod przewodnictwem Von der Leyen zdecydowała o dołączeniu jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce w ​sprawie kopalni Turów, z którym wiążą się bezprecedensowe kary za działanie kopalni i elektrowni.

#wieszwiecej Polub nas

Tymczasem, jak informował w ubiegłym roku think-tank Ember, wśród 10 najbardziej szkodliwych dla klimatu zakładów w Unii Europejskiej aż sześć znajdowało się w Niemczech, a trzy w Polsce.



Teraz Transport & Environment informuje o niepokojącej emisji CO2 z holenderskich i niemieckich portów.



Zobacz także -> KE dołączyła do pozwu Czech przeciwko Polsce w sprawie kopalni Turów



Organizacja chce wykorzystać badania do wykazania dużego wpływu tych podmiotów na klimat.



Według T&E porty mogą zrobić więcej, aby stać się bardziej zrównoważonymi, na przykład korzystając z „zielonej” energii z lądu.



Jak przypomina portal RTL Nieuws, w kwietniu ubiegłego roku Parlament Europejski zdecydował, że europejska żegluga nie może emitować gazów cieplarnianych do 2050 roku.