„Trzeba mieć wyprasowany mózg”. Zjeżdżali na nartach z dachu amfiteatru w Jaworzu

Nietypowy incydent w Jaworzu koło Bielska-Białej (woj. śląskie). Kilka osób zjeżdżało na nartach z ledwo co wyremontowanego dachu jaworzańskiego amfiteatru. Sprawę bada policja.

„Krótko, a dosadnie. Z czego można mieć zrobiony mózg i zarazem, jak bardzo trzeba mieć wyprasowane zwoje mózgowe, żeby zrobić coś takiego dla paru lajków na tiktoku czy fejsie? To pytanie, na które dzisiaj szukam (tylko po co?) odpowiedzi” - napisał na Facebooku wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, który zareagował na zachowanie narciarzy.



„Niedzielne popołudnie, sześciu mężczyzn, kilka łopat, dwie pary nart, kamerka i wyciągarka i buchająca spod czapek głupota, bezmyślność i arogancja. Miejsce akcji - jaworzański amfiteatr (a właściwie jego nowy dach). Do tego trzy kamery monitoringu (nie zauważyli - chyba jednak tak, bo na jednym zdjęciu bezczelnie śmieje się jeden do kamery). Resztę sami obejrzyjcie na filmie i na zdjęciach, a potem sami oceńcie” – dodał we wpisie.



Jak poinformował wójt, zajście z udziałem narciarzy zostało zgłoszone na policję. „W zależności od wartości zniszczeń sprawa będzie zakwalifikowana jako przestępstwo albo wykroczenie. Do tego przeciw sprawcom Gmina Jaworze wystąpi na drogę cywilną. Tym razem mamy uchwycone twarze, numery rejestracyjne samochodu, ale poszukujemy też świadków zdarzenia” – poinformował.



Dodał, że w zeszłym roku dach amfiteatru został wyremontowany za kilkaset tysięcy złotych, a szkody wyrządzone przez narciarzy mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak zapowiada samorządowiec, szkody pokryją uczestnicy zdarzenia.





