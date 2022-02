Przedsiębiorca z Podlasia ujawnia prawdę o odwołanej wizycie Donalda Tuska [WIDEO]

Powraca sprawa niedoszłej wizyty Donalda Tuska w jednej z miejscowości na Podlasiu. Lider PO w styczniu nie pojawił się w Sokołach, tłumacząc, że przedsiębiorca, z którym miał się spotkać, mógłby mieć nieprzyjemności. Teraz do sprawy odniósł się sam biznesmen. W rozmowie z TVP3 Białystok przekonuje, że powód odwołania wizyty był zupełnie inny niż ten, który na konferencji prasowej wyjawił Tusk. – Ten człowiek jest niewiarygodny – ocenia wójt gminy Sokoły, który także zapraszał polityka do swojej miejscowości. Jak twierdzi, odpowiedzi do tej pory nie otrzymał.

21 stycznia przewodniczący Platformy Obywatelskiej miał pojawić się w Sokołach. Już dzień wcześniej media otrzymały informację, że Donald Tusk pojawi się w tamtejszym składzie budowlanym. Plany zmieniono w 21 rano, a dziennikarzom przekazano, że briefing odbędzie się w innej lokalizacji na Podlasiu – w hostelu w Zambrowie.





Tusk tłumaczył to „kłopotami”

Przedsiębiorca zaprzecza twierdzeniom lidera PO

Zlikwidowana i odbudowana bocznica w tle

– Otrzymaliśmy informacje, że przedsiębiorca, u którego mieliśmy dzisiaj gościć, otrzymał sygnały ze strony niektórych ludzi, że będzie się to wiązało dla niego z kłopotami – powiedział wtedy Donald Tusk.Już wówczas pojawiły się wątpliwości dot. prawdziwości tłumaczeń lidera PO. Wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski podkreślał, że on sam zaprosił polityka do odwiedzenia jego miejscowości, więc o żadnych naciskach nie mogło być mowy.Na antenie TVP3 Białystok sprawę skomentował we wtorek przedsiębiorca z Sokół, u którego miało się odbyć spotkanie z Donaldem Tuskiem. Jego słowa przeczą tłumaczeniom polityka, by powodem odwołania były rzekome naciski.– O godzinie 7:20 zadzwoniłem do(Krzysztofa, polityka PO z okręgu białostockiego – red.), że nie,– mówiW materiale TVP3 Białystok pojawia się także wątek decyzji z czasów rządów PO-PSL o rozebraniu bocznicy kolejowej w gminie Sokoły, która rok temu została odbudowana i dziś jest podstawą działania okolicznych przedsiębiorców – o czymSprawę komentuje w rozmowie z TVP3 Białystok wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski: „Nie dawano nam szans, że to będzie służyło, a dzisiaj okazuje się, że to jedyne miejsce, gdzie mogą te towary być załadowywane i rozładowywane”.

Ruch kolejowy w gminie Sokoły – jak deklaruje kolej i samorząd – będzie utrzymany, nawet kiedy budowa Rail Baltiki się skończy, a punkty przeładunkowe w Łapach, Czyżewie i Szepietowie wrócą do pracy.





„Nikczemne działania Tuska”

W rozmowie z serwisem wPolityce.pl samorządowiec komentuje także zamieszanie z wizytą Donalda Tuska i tłumaczenia na temat przyczyn jej odwołania: „Ten człowiek jest niewiarygodny albo ma wokół siebie niewiarygodnych ludzi. Ale to już nie nasz problem, tylko jego”.Przypomina również, że on sam wysłał zaproszenie do lidera PO, które – mimo że od jego wystosowania minęło kilkanaście dni – pozostało bez odpowiedzi. – Aż przykro, że człowiek z takimi wielkimi aspiracjami posługuje się tak nikczemnymi działaniami – ocenia wójt Zajkowski.