Negatywny wynik Maliszewskiej! Polka bliżej walki o medal

Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń uzyskały w środę negatywny wynik na obecność COVID-19 – potwierdził szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki. Jeśli kolejnego dnia wynik będzie taki sam, Polki zakończą izolację i wrócą do wioski olimpijskiej.

Polscy kibice liczą szczególnie na Natalię Maliszewską, która już 5 lutego wystąpi w kwalifikacjach na swoim koronnym dystansie 500 metrów.

Jak poinformował Szef Misji #Pekin2022 Konrad Niedźwiedzki, 2 z 4 izolowanych polskich sportowców, uzyskało pierwsze negatywne wyniki testów. Są to: Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń‼️��

uzyskała pozytywny wynik od razu po przylocie do Pekinu, natomiast Maliszewska w niedzielny poranek. – Jestem zdrowa, tylko test mi wyszedł pozytywny. [...] Jest mi ciężko w to uwierzyć. Czuję się, jakby ktoś mnie oszukał – mówiła Maliszewska w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim z TVP Sport.Teraz pojawiło się nie światełko, a wielki rozbłysk w tunelu, który prowadzi do walki o olimpijski medal. Jeśli w czwartek wynik testu będzie negatywny, obie nasze zawodniczki wrócą do treningów.W izolacji wciąż pozostają panczeniści, trener, a także lekarz, szef misji medycznejoraz serwismen biathlonistów