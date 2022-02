Coraz bliżej zmiany właściciela TVN

Stacja TVN należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Tymczasem jak informują media, rada dyrektorów koncernu telekomunikacyjnego AT&T zaakceptowała warunki połączenia Discovery z WarnerMedia. Sprawie przygląda się Komisja Europejska.

Komisja Europejska wyraziła ostatnio zgodę na przejęcie WarnerMedia przez Discovery. „Po transakcji nadal będzie wystarczająca konkurencja” – przekonywali unijni urzędnicy.



„Komisja stwierdziła, że proponowane przejęcie nie budzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę, że po transakcji połączony podmiot nadal będzie musiał stawić czoła wystarczającej konkurencji ze strony innych podmiotów” – oświadczyła KE.



„Teraz władze AT&T ustaliły, że przed zapowiedzianą fuzją WarnerMedia zostanie wydzielony z jego struktur, a następnie połączy się z Discovery” – informuje portal wirtualnemedia.pl.



Właściciele oceniają, że finalizacja fuzji może mieć miejsce w drugim kwartale tego roku.



„W utworzonym koncernie, działającym pod nazwą Warner Bros. Discovery, 71 proc. akcji będzie należeć do obecnych akcjonariuszy AT&T. Każdy inwestor za jeden walor AT&T dostanie dodatkowo ok. 0,24 akcji nowego podmiotu. Pozostałe 29 proc. akcji trafi do akcjonariuszy Discovery w zamian za obecnie posiadane walory. AT&T otrzyma natomiast 43 mld dolarów w gotówce i innej formie” – czytamy.