Rzecznik rządu odpowiada Tuskowi: Nawet opozycja nie chce pana powrotu

Niech się pan nie obawia o naszą większość; jeżeli chce być pan premierem, to drogą jest konstruktywne wotum nieufności i znalezienie większości. Jednak pan wie, że nawet opozycja nie chce pana powrotu – odpowiedział liderowi PO Donaldowi Tuskowi rzecznik rządu Piotr Müller. Tusk oświadczył wcześniej, że oczekuje od prezesa PiS doprowadzenia do głosowania w Sejmie nad ponownym wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego.

W środę Tusk powiedział na konferencji w Sejmie, że oczekuje od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, aby doprowadził na najbliższym posiedzeniu Sejmu do głosowania nad ponownym wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego, „żeby pokazać Polsce, że jest jakaś większość w tym parlamencie”.



Na słowa Tuska zareagował na Twitterze rzecznik rządu. „Panie Donaldzie Tusk niech się pan nie obawia o naszą większość. Jeżeli chce być pan premierem to jest do tego droga – konstruktywne wotum nieufności – art.158 Konstytucji. Niech pan się zgłosi na premiera i znajdzie większość. Jednak pan wie, że nawet opozycja nie chce pana powrotu – napisał na Twitterze Müller.

Sejm we wtorek wieczorem odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie, a pracodawcom – żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu.

Panie @donaldtusk niech się Pan nie obawia o naszą większość. Jeżeli chce być Pan premierem to jest do tego droga - konstruktywne wotum nieufności -art.158 Konstytucji. Niech Pan się zgłosi na premiera i znajdzie większość. Jednak Pan wie, że nawet opozycja nie chce Pana powrotu. — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 2, 2022

źródło: pap

Za odrzuceniem projektu głosowało 253 posłów, przeciw – 152, wstrzymało się 37. Za odrzuceniem projektu ustawy covidowej było 24 posłów PiS, 37 wstrzymało od głosu.