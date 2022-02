Nie żyje Monica Vitti. Gwiazda włoskiego kina miała 90 lat

W wieku 90 lat zmarła we Włoszech słynna aktorka i reżyser Maria Luisa Ceciarelli, znana pod pseudonimem artystycznym Monica Vitti. O śmierci poinformował jej mąż Roberto Russo. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wpisy żegnające włoską gwiazdę.

„Roberto Russo, jej towarzysz wszystkich tych lat, prosi mnie, by zakomunikować, że Monica Vitti odeszła. Robię to z bólem, czułością i żalem” – napisał na Twitterze Walter Veltroni, były lider Partii Demokratycznej i były burmistrz Rzymu.



Uwielbiana przez publiczność Monica Vitti występowała w filmach Michelangelo Antonioniego „Noc”, „Zaćmienie” i „Czerwona pustynia”. Grała w najsłynniejszych włoskich komediach u boku Alberta Sordiego i Marcello Mastroianniego. Zagrała też w „Widmie wolności” Luisa Bunuela.



Występowała w teatrach, głównie w sztukach Szekspira i Moliera. Po raz ostatni pojawiła się na ekranie w 1989 r. w reżyserowanym przez siebie filmie „Scandalo secreto”.



Była laureatką wielu nagród, między innymi Złotego Lwa festiwalu filmowego w Wenecji i Srebrnego Niedźwiedzia festiwalu w Berlinie. Była pięciokrotną laureatką laureatami włoskiej nagrody filmowej David di Donatello, przyznawanej przez Włoską Akademię Filmową (Accademia del Cinema Italiano).



Jak przypominają włoskie media, Monica Vitti wycofała się z życia publicznego w 2001 r. Wtedy też została przyjęta w Pałacu Kwirynalskim wraz z laureatami włoskiej nagrody filmowej David di Donatello. Cierpiała na chorobę zwyrodnieniową podobną do Alzheimera.





Zobacz także: Zmarł w dniu swoich urodzin. Gigi Proietti - włoski aktor i reżyser

źródło: IAR, Sky TG24, Twitter

Maria Luisa Ceciarelli urodziła się 3 listopada 1931 r. w. Dorastała na Sycylii ze względu na pracę ojca, który był inspektorem handlowym.