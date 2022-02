Bartoszewski: Byłoby katastrofą dla Polski, gdyby Rosjanie przejęli Ukrainę

O potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę mówi cały świat. – Przewaga wojsk rosyjskich nad ukraińskimi jest znaczna. Szereg państw, w tym teraz Polska, zobowiązało się jednak do wsparcia Ukrainy. Ta pomoc z naszej strony jest symboliczna, ale ważna – przekonuje w rozmowie z portalem tvp.info Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL. Ocenia, że Polska nadrobiła w ostatnich dniach pewne zaległości, a także wywiera ważną presję międzynarodową na Niemcy, „które są w tej układance najsłabszym ogniwem”.

Łóżka polowe, pościel, środki medyczne, maseczki – m.in. te przedmioty załadowano do 29 ciężarówek, które w ramach wsparcia humanitarnego wyruszyły dziś z Polski na Ukrainę. Warszawa wyśle też dla Kijowa amunicję i rakiety Piorun.



– Wiele państw informowało o przekazywaniu Ukrainie amunicji i uzbrojenia. Bardzo dobrze, że dołączyliśmy teraz do tego grona, bo tego mi brakowało. Jeśli chodzi z kolei o nasze działania parlamentarne, to przyjęta przez Sejm uchwała, która bardzo mocno krytykuje władze Rosji i wspiera Ukrainę, miała pełne poparcie wszystkich partii politycznych – mówi portalowi tvp.info Władysław Teofil Bartoszewski.



– W komisji spraw zagranicznych również nieustannie pracujemy nad tym, aby utrzymywać dobre relacje z Kijowem, ale także z innymi państwami i przekonywać ich do wspierania Ukrainy. Spotykamy się z parlamentarzystami z różnych państw, aby im o tym mówić. Dobrze też, że premier Mateusz Morawiecki poleciał na Ukrainę, a prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Natomiast najważniejsze są działania w ramach NATO – dodaje poseł klubu parlamentarnego Koalicja Polska.



Jak ocenia, tutaj też Polska wykazuje pewną aktywność. Współpracujemy blisko m.in. z Brytyjczykami i Amerykanami, którzy twardo przeciwstawiają się agresji rosyjskiej. Jak uważa Bartoszewski, w ten sposób wywieramy też stałą presję na Niemcy, „które są w tej naszej układance najsłabszym ogniwem”.



– Trzeba nieustannie uświadamiać Moskwę, że ich dalsza agresja na wschodzie Europy będzie miała surowe konsekwencje – zaznacza.

Jak zachowają się Niemcy?

W rozmowie z portalem tvp.info Władysław Teofil Bartoszewski ocenia, że przewaga wojsk rosyjskich nad ukraińskimi jest znaczna.

Szereg państw, w tym teraz Polska, zobowiązało się jednak do wsparcia Ukrainy.



– Ta pomoc z naszej strony jest symboliczna, ale ważna. Pokazujemy, że nie tylko państwa bałtyckie, Anglia, Kanada czy Stany Zjednoczone, ale my również jesteśmy gotowi stanąć po stronie Kijowa. Nikt z nas nie wie, jak potoczy się sytuacja. To zależy wyłącznie od prezydenta Władimira Putina – komentuje.



Poseł podkreśla też, że Niemcy zaczęły podkreślać, iż jeśli Rosjanie wejdą na Ukrainę, Nord Stream 2 zostanie zablokowany.



Jego zdaniem to „dobry ruch”. Z drugiej strony w niemieckiej koalicji rządowej dostrzega „straszne napięcie”.



– Partia Zielonych zawsze była przeciwko temu gazociągowi, a partia SPD – wręcz przeciwnie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nowy kanclerz stwierdził, że projekt jest czysto gospodarczą inwestycją, co jest oczywistą nieprawdą. Ważne jednak, że także w Niemczech zaczynają się pojawiać głosy krytyki. CDU jest w opozycji, ale ich nowy przewodniczący też wyraźnie się waha. Przyznaje, że NS2 to projekt polityczny, ale uważa, że skoro gazociąg jest już gotowy, to może warto go uruchomić. To stanowisko niejasne, ale pozytywne, bo twardsze niż niedawnej kanclerz Angeli Merkel – mówi.

Dobrych ruch Wielkiej Brytanii

Władysław Teofil Bartoszewski apeluje, by utrzymywać presję na Federację Rosyjską i pokazywać konsekwencje różnych scenariuszy, które mogłyby zaistnieć.

– Musimy uprzedzać to, co Rosjanie mogliby robić po cichu. Tak zachowali się na przykład Brytyjczycy, którzy otwarcie ogłosili, że Moskwie tak na prawdę zależy na zmianie rządu w Kijowie na marionetkowy. Nie chodzi im o inwazję, bo ta byłaby szalenie kosztowna i wiązała się z sankcjami oraz trupami, ale o zainstalowanie rządu, który będzie robił to, co chce Putin – podkreśla.



W ocenie polityka, Rosja dąży do tego, by Ukraina była ich „wasalem pod pozorem niepodległości”.



– Przypomnę, że nawet za Związku Sowieckiego Ukraina i Białoruś miały miejsca w ONZ jako niepodległe państwa, jakimi oczywiście nie były. Taki sam cel przyświeca dziś Putinowi, a pokazanie tego publicznie, tak jak teraz Brytyjczycy, może być dla Kremla sporym utrudnieniem. To wywieranie presji i uświadomienie Rosji, że wszyscy ich obserwują – stwierdza.





Współpraca rząd - opozycja

– Z naszej perspektywy to ważne, że polski rząd nie ukrywa przed opozycją swoich działań i planów. Byliśmy zaproszeni przez pana premiera m.in. na spotkanie, gdzie Mateusz Morawiecki mówił o sprawach niejawnych dotyczących konfliktu na Wschodzie. Otwarcie informował nas, jaka jest sytuacja – relacjonuje polityk PSL.

Zapewnia, że w związku z tym w tej konkretnej sprawie opozycja zdecydowanie popiera rząd.



– Na przykład w temacie epidemii KPRM nie informuje nas o szczegółach. Tu jest inaczej i to dobrze, że istnieje wspólnota interesów. Ostatnio byłem w jednym programie z Witoldem Waszczykowskim, z którym wiele nas dzieli. W temacie Ukrainy mówiliśmy jednak to samo, bo tutaj nie ma interesów partyjnych… jest interes państwowy – mówi.



– Byłoby katastrofą dla Polski, gdyby Rosjanie przejęli Ukrainę i mieli pełną kontrolę zarówno nad Mińskiem, jak i Kijowem. Mielibyśmy wtedy prawie taką sytuację jak przed 1991 r. To absolutnie nie jest w naszym interesie państwowym – podsumowuje Bartoszewski.