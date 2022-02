Znikają czaszki z grobowców w Melbourne. Podejrzewani sataniści

Na cmentarzu w Melbourne, stolicy stanu Wiktoria, otworzono dwa grobowce i skradziono czaszki leżących w nich zmarłych; policja podejrzewa motywy satanistyczne – podaje w środę australijski portal 7news.

We wtorek rano policja dostała zgłoszenie z jednego z cmentarzy w Melborune znajdującego się w zachodniej części miasta o zdewastowaniu grobu. Było to drugie w ciągu kilku minionych dni powiadomienie o kradzieży czaszki z tego cmentarza.



Śledczy ujawnili, że na miejscu zdarzenia odnaleziono krucyfiks, świece i list do szatana. Złodziej użył różnych narzędzi służących do włamania się do grobu.





„Ludzkie szczątki były głównym celem”

„Ludzkie szczątki były głównym celem sprawcy i dlatego to na tym motywie się koncentrujemy” – przekazał inspektor Ben Jarman.Policja przekazała także, że w zeszłym tygodniu włamano się do innego grobowca, poza dwoma wymienionymi

Kryminolog Xanthe Mallett przekazała, że jest zszokowana tym przypadkiem kradzieży.



„To interesujące, że niektóre symbole pozostawione w okolicy grobowców zdają się być natury satanistycznej. Widziałam coś takiego w Wielkiej Brytanii, ale nigdy nie spotkałam się z jakąkolwiek działalnością kultu satanistycznego w Australii” – skomentowała Mallett.



Poszkodowane rodziny przekazały, że w grobowcach nie znajdowało się nic wartościowego poza przedmiotami osobistymi. Osoby pochowane w okradzionych grobowcach nie znały się, nie są też ze sobą spokrewnione.



Makabrycznego odkrycia dokonali przechodnie. Do pierwszego incydentu doszło 27 stycznia między godz. 19.30 a 6 rano następnego dnia. Drugi miał miejsce między godz. 18 w poniedziałek a 10 we wtorek.



Policja i ochrona cmentarza ściśle współpracują. Obecność ochrony na miejscu została zwiększona w związku z wydarzeniami.