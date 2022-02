Benzyna po 6 zł za Tuska i Morawieckiego? Posłanka o portfelach Polaków

Opozycja i stacja TVN podkreślają, że choć benzyna w Polsce jest najtańsza w UE, to np. Niemców i tak stać statystycznie na kupienie więcej paliwa. – Nie wiem, ile benzyny można kupić za średnią krajową w Niemczech, ale wiem, ile można było kupić w Polsce, gdy rządził Donald Tusk – mówi portalowi tvp.info Anna Kwiecień (PiS). Podkreśla, że paliwo kosztowało ostatnio tyle co za rządów PO–PSL, ale Polacy zarabiają niemal dwukrotnie więcej, a dodatkowo rząd wprowadził niespotykane wcześniej obniżki VAT–u. Stawia też tezę, że gdy rządził Tusk, wielu Polaków nie było stać nawet na 1 litr benzyny.

– Gdy rządził Donald Tusk, bardzo duża część obywateli nie mogła kupić nawet jednego litra paliwa, bo nie mieli za co. Było ogromne bezrobocie. Poza dużymi miastami, na przykład w Radomiu, bezrobocie sięgało 20 proc. i długo utrzymywało się na takim poziomie – komentuje spór o ceny benzyny Anna Kwiecień.



Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce jest teraz najniższe od wejścia do UE i wynosi 2,9 proc.



Kwiecień wspomina, że jeszcze w latach 2011-14 wielu młodych ludzi cieszyło się, gdy udało im się dostać na staż za 800 zł miesięcznie.



– W 2011 r. siła nabywcza była nieporównywalnie niższa, a Donald Tusk potrafił powiedzieć: „Teraz to paliwo może być nawet i po 7 zł”. Taki miał stosunek do Polaków, pełen pogardy i lekceważenia. Sprzedano majątek Polski za 60 mld i gdyby rządzili jeszcze jedną kadencję, myślę, że dziś nie mielibyśmy już Orlenu, LOT-u czy KGHM-u – uważa posłanka.



– Te spółki dają gwarancję bezpieczeństwa państwa. Fakt, że Orlen jest spółką państwową, wiele zmienia, bo może współpracować z państwem działając na korzyść Polaków. Ja z dumą i radością patrzyłam wczoraj, jak wiele pojazdów ustawia się na Orlenie – komentuje.

Niemcy wciąż bogatsi

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej rząd obniżył VAT na paliwa, gaz, żywność, nawozy i energię elektryczną. Średnia cena litra benzyny na stacjach spadła z około 6 zł do 5,19 zł, a oleju napędowego do 5,24 zł.Anna Kwiecień podkreśla, że co więcej Polacy mają dziś grubsze portfele. Udostępniła w sieci post o tym, żePojawiają się też wyliczenia, że paliwo w kraju jest obecnie najtańsze w całej Unii.Zobacz także: > „Morawiecki znalazł przycisk, którego nie mógł znaleźć Tusk”. Euforia po obniżce VAT i cen paliw Z kolei politycy opozycji i stacja TVN podkreślają, że za średnią krajową w Polsce kupimy obecnie 1329 litrów benzyny, a w Niemczech za średnią krajową aż 2312 litrów.

Będą sankcje za obniżkę cen paliwa?

źródło: Portal tvp.info

– Od sześciu lat rząd, który wygrał z zapowiedzią programu 500 Plus, realizuje nie tylko to, co obiecał, ale dziesiątki innych programów.a Polska kolejnej fali emigracji – tłumaczy Anna Kwiecień.– Uruchomiliśmy więc 220 mld pomocy dla firm i miejsca pracy zostały utrzymane. Teraz ponosimy pewien koszt jakim jest inflacja, ale rząd znów robi wszystko, aby jej przeciwdziałać. Jesteśmy jedynym państwem, które wprowadza tak szeroki pakiet obniżek podatków – mówi.Zobacz także: Ceny paliw spadną, ale wcześniej mogą jeszcze pójść w górę. Eksperci podają powód Posłanka PiS wspomina, że za rządów PO–PSL tysiące rodzin w Polsce korzystało z „groszowych zapomóg z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej”, a miliony obywateli wyjeżdżały na Zachód. Podsumowując spór o ceny paliw posłanka Prawa i Sprawiedliwości wyraża nadzieję, że „Berlin zrozumie obecne działania Polski i nie będzie nam grozić sankcjami, za pomocą Unii Europejskiej, tylko dlatego, że polski rząd dba o swoje społeczeństwo”.– Jestem dumna, że mimo epidemii Polacy mają pracę – stwierdza.Bezrobocie w UE w grudniu 2021 (Eurostat):