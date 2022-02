Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Mariana Banasia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie po zawiadomieniu złożonym przez wiceprezesa NIK Tadeusza Dziubę wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia – dowiedział się portal tvp.info.

Informację potwierdziła nam rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. W odpowiedzi na nasze pytania przekazała, że śledztwo „w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego”, prezesa NIK, poprzez „powierzanie obowiązków dyrektorów i wicedyrektorów jednostek kontrolnych Izby wbrew przepisom ustawy o NIK”, zostało wszczęte we wtorek 1 lutego po tym, jak zawiadomienie w tej sprawie złożył wiceprezes Izby Tadeusz Dziuba.





Śledztwo prokuratury ws. Mariana Banasia

– Zawiadomienie to dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach wbrew przepisom ustawy, angażowania kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy,– wskazuje Skrzyniarz i dodaje, że w sprawie gromadzony jest materiał dowodowy.Według nieoficjalnych informacji Dziuba poinformował śledczych, że Marian Banaś powołał doradców społecznych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że niezgodnie z prawem otrzymali dostęp do informacji objętych tajemnicą kontrolerską. Wśród takich doradców jest syn Banasia,Dziuba zarzuca, że Marian Banaś nie przeprowadza konkursów na stanowiska dyrektorskie, naruszając ustawę o NIK. Wiceszef NIK ma też wskazywać, że część z dyrektorów i wicedyrektorów nie ma wymaganych kompetencji, np. odpowiedniego stażu pracy i doświadczenia jako kontroler.Z zawiadomienia wynika też, że Banaś może ponosić odpowiedzialność za wypłacanie nienależnych świadczeń – chodzi o kwoty nie mniejsze niż kilkanaście tysięcy złotych na osobę.

Immunitet Banasia

źródło: portal tvp.info

Marianowi Banasowi prokuratura w innej sprawie chce postawić poważne zarzuty. W środę sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała Sejmowi, stosunkiem głosów 9 do 7, uchylenie immunitetu prezesowi NIK.Z wnioskiem o uchylenie immunitetu Banasiowi wystąpiła prokuratura.Wśród kilkunastu zarzutów, które prokuratura zamierza postawić Banasiowi, jest podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Zdaniem prokuratorów Banaś miał zaniżyć w deklaracjach podatkowych za lata 2015-20 przychody z dzierżawy kamienicy w Krakowie. Według prokuratury naraziło to Skarb Państwa na stratę ponad 50 tys. zł z należnego podatku dochodowego.Jak poinformowali śledczy, Banaś nakłaniał też Dyrektora Administracji Skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i kontroli podatkowej.