Ekstremalna pogoda w Tatrach. Duża lawina zeszła do Morskiego Oka [WIDEO]

Z Marchwicznego Żlebu do Morskiego Oka zeszła duża lawina, która wylała się na taflę jeziora – poinformował Tatrzański Park Narodowy. Służby parku apelują do turystów, by nie wchodzili na zamarznięte jezioro.

W Tatrach, szczególnie wyższych partiach gór, panują ekstremalnie niebezpieczne warunki. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Nadal prognozowany jest silny wiatr i intensywne opady śniegu.



„Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są ekstremalnie trudne. Pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana w zależności od wysokości i wystawy. Szlaki zasypane są grubą warstwą świeżego śniegu – powyżej górnej granicy lasu są one nieprzetarte i nie widać ich przebiegu” – informował w komunikacie turystycznym TPN.



Wiejący w Tatrach silny wiatr utworzył miejscami bardzo głębokie zaspy sięgające nawet kilku metrów. Na graniach z kolei śnieg miejscami jest wywiany do oblodzonego podłoża.



„Poruszanie się w takich warunkach w wyższych partiach Tatr wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego sprzętu takiego jak raki, czekan, kask, lawinowe ABC, wraz z umiejętnością posługiwania się nim” – informują służby Parku.

Uwaga! Wczoraj w godzinach wieczornych z Marchwicznego Żlebu do Morskiego Oka zeszła duża lawina, która wylała się na taflę jeziora❗ Na szczęście nie wydarzyło się to w dzień, kiedy po tafli chodziły dziesiątki turystów❗

. Narciarz, którego lawina przysypała w Kotle Gąsienicowym, zmarł w szpitalu. Kolejną osobę lawina porwała w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Ciało ratownicy wydobyli ze stawu.W środę TPN poinformował, że we wtorek wieczorem z Marchwicznego Żlebu do Morskiego Oka „zeszła duża lawina, która wylała się na taflę jeziora”. „Na szczęście nie wydarzyło się to w dzień, kiedy po tafli chodziły dziesiątki turystów. Apelujemy: nie wchodźcie na taflę jeziora” – czytamy. Służby parku pokazały też nagranie jeziora.Lawina zeszła także na tzw. półwysep miłości, przez który przebiega szlak wokół jeziora. Marchwiczny Żleb opada do brzegów Morskiego Oka z Marchwicznej Przełęczy. Żleb przecina tzw. Ceprostradę, czyli popularny żółty szlak turystycznych prowadzący z nad Morskiego Oka na Szpiglasową Przełęcz.Marchwiczny Żlebem często schodzą lawiny śnieżne różnych rozmiarów. Zimą 1932 r. z tego żlebu zabiła dwóch pracowników schroniska nad Morskim Okiem. W 2000 r. Marchwicznym Żlebem również zeszła potężna lawina śnieżna, wyłamując lód na jeziorze.