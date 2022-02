Strażnik Puszczy Białowieskiej Europejskim Drzewem Roku? Zobacz, jak głosować

Stojący na skraju Puszczy Białowieskiej dąb Dunin jest polskim kandydatem w plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku. Głosować można od wtorku do końca lutego za pośrednictwem internetu – podali ekolodzy z Klubu Gaja, który koordynują konkurs w Polsce. Dunin ma około 400 lat i rośnie w gminie Narew.

W tegorocznej edycji konkursu zwycięzca wyłoniony zostanie spośród 16 drzew z różnych zakątków Europy, które wygrały w konkursach krajowych.



Polskę reprezentuje dąb Dunin zwany Strażnikiem Puszczy Białowieskiej. Rośnie w Przybudkach na Podlasiu.



– Ten 400-letni pomnik przyrody to jeden z najbardziej znanych puszczańskich olbrzymów – symbol siły i potęgi. Od lat zachwyca pięknem i jest inspiracją dla wielu artystów i społeczników. Turyści z Polski i z zagranicy przyjeżdżają tutaj, aby go zobaczyć i zrobić przy nim pamiątkowe zdjęcie – powiedział prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.



Dąb z Podlasia w zeszłym roku tryumfował w zorganizowanym przez Klub Gaja konkursie Drzewo Roku. Otrzymał blisko 7,5 tys. głosów.



Na polskiego kandydata zagłosować można tutaj. Polski kandydat ma 15 rywali. Są wśród nich m.in. jeden z najstarszych w Europie mamutowiec z Chorwacji, lipa z Czech, która podobno skrywa zakazane psalmy ukryte tu w XVII w., sosna z Estonii, która wykiełkowała w czasie, gdy szwedzki król Gustaw Adolf II założył uniwersytet w Tartu, a także lipa Tilia z Holandii będąca pierwszym drzewem w historii z kontem na Instagramie.



Jest też „kasztan stu koni”, pod którym – jak głosi legenda – schroniła się przed burzą królowa Joanna Aragońska. Słowacki płaczący dąb to symbol Starego Smokowca, którym opiekują się ratownicy Górskiego Pogotowia Ratunkowego.



Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Environmental Partnership Association (EPA). W ciągu 11 lat konkurs zgromadził już ponad 1,1 tys. drzew. Uczestniczyło w nim ponad 3 mln osób. (fot. Klub Gaja/Toty)