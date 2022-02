Policjanci zastrzeleni na służbie. „Praca policji coraz bardziej niebezpieczna”

Zabójstwo dwojga policjantów, do którego doszło w poniedziałek w miejscowości Kusel na zachodzie Niemiec, wywołało w kraju dyskusję na temat sytuacji funkcjonariuszy. Praca policji z roku na rok staje się coraz bardziej frustrująca i niebezpieczna – pisze dziennik „Tagesspiegel”.

Gazeta przypomina o podobnej sytuacji z lutego 2017 r., gdy w miejscowości Oegeln w Brandenburgii na wschodzie kraju policja próbowała zatrzymać mężczyznę, który zabił swoją babcię i uciekał samochodem. Funkcjonariusze „ustawili blokadę drogi, ale sprawca skręcił i celowo przyspieszył w kierunku dwóch policjantów (...), obaj zginęli na miejscu” – opisuje.



Przypadki takie jak w Kusel czy Oegeln wciąż stanowią wyjątki, jednak „coraz częściej przemoc skierowana jest konkretnie przeciwko policji” – pisze dziennik.



„W 2020 r. Federalne Biuro Policji Kryminalnej odnotowało 38 960 aktów przemocy wobec policjantów. Mimo że w pierwszym roku pandemii koronawirusa życie społeczne praktycznie zamarło na długie tygodnie, liczba przestępstw tego rodzaju wzrosła o 325 w porównaniu z 2019 r. Z pewnością pewną rolę odegrały tu radykalizujące się protesty koronasceptyków” – zauważa dziennik.



„Jest to tendencja, której organy bezpieczeństwa od lat przyglądają się z niepokojem. Od 2012 r. akty przemocy wobec policji wzrosły o 20 proc.” – czytamy w „Tagesspiegel”.

W Berlinie najgorzej

„Ton na ulicach jest coraz ostrzejszy” – mówi Norbert Cioma, przewodniczący związku zawodowego policjantów w Berlinie. W stolicy od lat obserwuje postępujący zanik szacunku dla policji na demonstracjach, w sylwestra czy w życiu codziennym. Szczególnie w dzielnicach Berlina takich jak Kreuzberg, Neukoelln czy Wedding trudno jest znaleźć ludzi do patrolu.– mówi Cioma.Dane berlińskiej policji potwierdzają jego wrażenie. W odpowiedzi na zapytanie gazety władze poinformowały, że w ubiegłym roku odnotowano 3811 przypadków, gdy policjanci zostali ranni na służbie. W 2020 r. liczba ta wynosiła 3505, a w 2019 r. – 2967.

„Frustracja jest ogromna” – przyznaje Cioma. Policja w Berlinie przepracowała ponad dwa miliony nadgodzin. Wielu oficerów nie może już prawidłowo się regenerować. Rezultat – długie nieobecności i jeszcze więcej nadgodzin.



„Jedziemy na oparach” – skarży się Cioma. Jak dodaje, do tego dochodzi ciągła presja, bo „każda kontrola ruchu drogowego może doprowadzić do sytuacji zagrożenia”.





„Za zamkniętymi drzwiami policjanci też płaczą”

źródło: pap

Związkowiec zauważa, że wielu policjantów nie afiszuje się ze swoimi obawami. „Za zamkniętymi drzwiami policjanci też płaczą” – mówi Cioma. Istnieje jednak pewien „lęk przed psychologami”.Ci, którzy szukają profesjonalnej pomocy, muszą liczyć się z zawodowymi konsekwencjami. Ci, którzy nie mogą pogodzić się z tym, co przeżyli, są czasami wysyłani na wcześniejszą emeryturę lub otrzymują zaświadczenie o ograniczonej zdolności do służby, co jest innym terminem oznaczającym pracę przy biurku.– podkreśla Cioma.