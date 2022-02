Potężny kontrakt na dostawy do wojska. Nowe informacje ws. prezesa DEMAR-u

W połowie stycznia Żandarmeria Wojskowa zatrzymała Marka D., właściciela nowotarskiej firmy DEMAR, w której – zdaniem śledczych – odbywała się produkcja wadliwego obuwia dostarczanego polskiemu wojsku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała, że dokonano zabezpieczenia na kwotę ponad 68 mln zł; prokurator ustanowił również zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem. Teraz sąd zatwierdził postanowienie o wydanym zabezpieczeniu – potwierdził portal tvp.info.

O zatrzymaniu Marka D. informowała Żandarmeria Wojskowa. Przedsiębiorca z Nowego Targu usłyszał zarzut doprowadzenia komendantów 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie i 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 67 974 117,30 zł w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.



Właścicielowi firmy DEMAR zarzuca się, że wprowadził w błąd co do jakości trzewików dostarczanych do Sił Zbrojnych RP. Określoną w specyfikacji produktu tkaninę o odpowiedniej jakości zastąpił dużo tańszym materiałem, który nie spełniał zakładanych parametrów.



Jak informowała w rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu. Za zarzucane przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek w „nieruchomościach, ruchomościach, w tym środkach pieniężnych ujawnionych podczas przeszukania oraz środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także jednostkach uczestnictwa w funduszach na kwotę ponad 68 mln zł”.



– Prokurator ustanowił również zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem należącym do podejrzanego, w którym odbywała się produkcja wadliwego obuwia dostarczanego Siłom Zbrojnym RP – wskazywała rzeczniczka.



W środę prokurator Skrzyniarz w rozmowie z portalem tvp.info przekazała, że kilka dni temu na wniosek prokuratora Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie sąd „zatwierdził postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem D. należącym do podejrzanego Marka D.”.



Jak wyjaśniła, umożliwi to w przyszłości „orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa i zaspokojenie roszczeń m.in. o naprawienie szkody”.