Dostawy gazociągiem jamalskim na zachód znów wstrzymane

Dostawy gazociągiem jamalskim w kierunku z Polski do Niemiec znów zostały wstrzymane w środę rano po tym, gdy wznowiono dostawy w niewielkim zakresie – podała agencja Reutera, powołując się na dane niemieckiego operatora Gascade.

Według Reutera tłoczenie surowca na zachód trwało około godziny, po czym przepływ znów spadł do zera. Gaz nie jest również tłoczony w kierunku wschodnim.



Dostawy w kierunku zachodnim nastąpiły po tym, gdy rosyjski koncern Gazprom zarezerwował przepustowości gazociągu we wtorek wieczorem. Gazprom nie rezerwował ogółem przepustowości na luty, a skorzystał we wtorek z aukcji dziennych.



Od 21 grudnia 2021 r. gaz w przebiegającym przez Polskę rurociągu Jamał-Europa płynął z zachodu na wschód, czyli w odwrotnym kierunku niż zazwyczaj.

Wysokie ceny zniechęciły do zakupów w Rosji, a kupujący zaczęli korzystać z gazu zmagazynowanego w Europie, którego poziomy spadły poniżej średniej z pięciu lat.



Wstrzymanie tłoczenia gazu do zachodnich odbiorców – według wielu ekspertów – było częścią rosyjskiej polityki destabilizacji rynku. Władze w Moskwie próbowały w ten sposób wymusić na Zachodzie zgodę na użytkowanie gazociągu Nord Stream 2.