Misja Baltic Air Policing. Belgijskie i amerykańskie myśliwce prowadzą patrole [WIDEO]

Belgijskie i amerykańskie myśliwce odrzutowe biorą udział w nadzorze przestrzeni powietrznej w ramach misji NATO w związku z eskalacją napięć na granicy rosyjsko-ukraińskiej. W poniedziałek samoloty bojowe prowadziły manewry startu i lądowania w porcie lotniczym Ämari w miejscowości Vasalemma w Estonii. Amerykańskie siły powietrzne udostępniły nagranie, na którym widać amerykański myśliwiec F-15E Strike Eagles i belgijski samolot F-16 w bazie.

Decyzję o wzmocnieniu misji NATO Baltic Air Policing podjęto w związku z rosyjskimi działaniami potęgującymi napięcia przy granicach z Ukrainą i w celu wzmocnienia bezpieczeństwa wschodnich sojuszników – Estonii, Łotwy i Litwy – oraz dla odstraszania Rosji. W minioną środę w estońskiej bazie lotniczej Amari wylądowały amerykańskie myśliwce F-15, które wraz z belgijskimi siłami stacjonują w bazie Ämari.



W czwartek w zeszłym tygodniu w litewskiej bazie w Szawlach wylądowały cztery duńskie F-16. Tamtejszą misję Air Policing od początku grudnia pełni Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik 10” z myśliwcami F-16. Polskich lotników wspierają Belgowie z myśliwcami Eurofighter Typhoon stacjonujący w Amari.





Bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO

W piątek w bazie lotniczej w Szawlach odbyła się uroczystość powitania Duńczyków z udziałem prezydenta Gitanasa Nausedy. – Dzisiaj jesteśmy wspaniałym przykładem jedności i solidarności – powiedział prezydent Gitanas Nauseda, witając duńskich lotników. Zaznaczył, że „jest to szczególnie ważne w czasie, gdy Rosja usiłuje zastraszyć niepodległą Ukrainę, co wzbudza duże zaniepokojenie”.– Utrzymaniei wokół Ukrainy powinno być naszym priorytetem – zaznaczył Nauseda.Misja Baltic Air Policing polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej nad Litwą, Łotwą i Estonią, które nie mają własnego lotnictwa myśliwskiego. Trwa ona od wejścia tych państw do NATO w 2004 r.

źródło: EBU, PAP

Członkowie NATO wysyłają swoje samoloty na kilkumiesięczne zmiany. Jednym z głównych zadań Baltic Air Policing jest przeciwdziałanie naruszeniom przestrzeni powietrznej przez lotnictwo rosyjskie oraz monitorowanie ruchu wojskowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej.