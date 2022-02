Ksiądz z filmu Sekielskich prawomocnie uniewinniony

Sąd Okręgowy w Łomży uniewinnił byłego proboszcza parafii katolickiej w Grądach-Woniecku, obecnie osobę świecką, Adama S. Mężczyznę wcześniej oskarżono i w pierwszej instancji nieprawomocnie skazano m.in. za przestępstwa pedofilii. Wyrok uniewinniający jest prawomocny. S. był jednym z antybohaterów filmu „Tylko nie mów nikomu” Tomasza i Marka Sekielskich.

W marcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Zambrowie nieprawomocnie skazał mężczyznę na cztery lata i dwa miesiące więzienia za przestępstwa popełnione w latach 2012-15, orzekł dożywotni zakaz prowadzenia działalności i zajmowania stanowisk związanych z edukacją nieletnich; na pięć lat nałożył na niego obowiązek powstrzymywania się od przebywania na terenie parafii w Grądach-Woniecku i kontaktowania się z pokrzywdzonym.



Od wyroku odwołał się Adam S. Jak poinformował w poniedziałek prezes łomżyńskiego sądu Jan Leszczewski, uniewinniając oskarżonego sąd odwoławczy uznał jednak, że jeśli zdarzenia objęte zarzutami miały miejsce, to działo się to wtedy, gdy pokrzywdzony miał już ukończone 18 lat. – I jako osoba pełnoletnia mógł decydować o swoim zachowaniu, czy chce, czy nie chce poddać się takim czynom – dodał sędzia Leszczewski.



Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 3,5 roku temu, po zawiadomieniu osoby pokrzywdzonej.



Prokuratura Okręgowa w Łomży podawała wówczas w swoich komunikatach, że oskarżony – nadużywając stosunku zależności i zaufania małoletniego – kilka razy doprowadził go do „poddania się innym czynnościom seksualnym”, za które udzielił tej osobie korzyści majątkowych. Drugi zarzut dotyczył rozpijania osoby małoletniej.

W połowie października 2018 r. kuria diecezjalna w Łomży (do tej diecezji należy parafia Grądy-Woniecko) informowała w komunikacie, że do delegata biskupa łomżyńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży wpłynęło zgłoszenie dotyczące proboszcza tej parafii. Duchowny zrezygnował po tym z urzędu proboszcza, a jego rezygnacja została przyjęta.



Z kolejnych komunikatów kurii wynikało, że księdzu nie został powierzony żaden inny urząd czy funkcja „o charakterze duszpasterskim” i miał on przebywać w ośrodku w Czerwonym Borze. Tam mógł jedynie prywatnie odprawiać mszę w kaplicy znajdującej się na terenie tego ośrodka.



Kiedy jednak w mediach – Adam S. był jednym z antybohaterów filmu „Tylko nie mów nikomu” Tomasza i Marka Sekielskich, który poruszał problem zachowań pedofilskich w Kościele – pojawiły się informacje, że duchowny pełni obowiązki kapłańskie i miał kontakt z dziećmi we wskazanym przez biskupa miejscu pobytu, kuria podała, że w tej sytuacji wobec byłego proboszcza z parafii w Grądach-Woniecku wprowadzony został zakaz pełnienia wszystkich funkcji kapłańskich i noszenia stroju duchownego.



Jesienią 2019 r. rzecznik kurii potwierdził lokalnym mediom, że były proboszcz poprosił papieża o tzw. dyspensę od pełnienia obowiązków wynikających z przyjęcia święceń kapłańskich i o przeniesienie do stanu świeckiego, a ta prośba została przez Watykan zaakceptowana.