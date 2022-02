Środa wietrzna i z opadami [PROGNOZA]

Słońce zza chmur wyjrzy w środę tylko gdzieniegdzie. Zachmurzenie będzie duże i z opadami. Temperatura w dzień od 4 stopni na zachodzie do -2 stopni w dolinach karpackich. Wietrznie, na Dolnym Śląsku do 80 km/godz. – przekazała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogodę w Europie kształtują niże wraz z ośrodkami nad północnym Atlantykiem oraz w rejonie Białorusi i Morza Czarnego, którym towarzyszą aktywne fronty atmosferyczne. Jedynie obszar Półwyspu Iberyjskiego oraz częściowo Basen Morza Śródziemnego znajdują się w zasięgu wyżu z centrum nad Hiszpanią. Polska jest w zasięgu niżu z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek znad Bałtyku przemieszcza się nad Białoruś. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim.



Prognoza pogody IMGW przewiduje w środę rano temperaturę od 3 stopni na zachodzie do -3 stopni na wschodzie, a w centrum 1 stopień. – Wiatr w porywach na Dolnym Śląsku do 80 km/godz., na Wybrzeżu – 70 km/godz. Na zachodzie do 60 km/godz. – wskazała synoptyk.





Śnieg, deszcz i śnieg z deszczem

źródło: PAP, IAR

Tomczuk zaznaczyła, że rano na wschodzie kraju należy się spodziewać opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Natomiast. Temperatura w południe od 4 stopni na zachodzie do -2 stopni w dolinach karpackich. Na Suwalszczyźnie -1 stopień, na wschodzie 1 stopień.– Wieczorem temperatura na wschodzie wyniesie -1 stopień, w centrum 1 stopień, na zachodzie 3 stopnie – dodała Tomczuk.Wieczorem wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na zachodzie osiągnie do 50 km/godz.Do środowego popołudnia w województwie pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego i dolnośląskiego obowiązują ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem oraz miejscami przez śnieżycami.W środę w Warszawie zachmurzenie duże, po południu i wieczorem możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna około 2 stopnie. Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 982 hPa i będzie wzrastać.