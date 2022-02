Prezydent Ukrainy: Jeśli wybuchnie wojna, konflikt dotknie cały kontynent

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeśli wybuchnie wojna, to konflikt dotknie cały kontynent europejski. W ciągu ostatnich kilku tygodni Rosja skoncentrowała na granicy z Ukrainą około 120 tys. żołnierzy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem w Kijowie Zełenski zaznaczył, że wojna nie jest nikomu potrzebna.



– Rosjanie powinni nas wysłuchać i zrozumieć, że wojna nie jest nikomu potrzebna. Nie zamierzamy też zapraszać do naszego kraju nikogo z bronią w ręku. Jednak w przypadku eskalacji działań przeciwko naszemu państwu może dojść do wielkiej tragedii. Jeżeli dojdzie do wojny, to nie będzie to wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją, ale wojna w całej Europie – mówił prezydent Ukrainy.



Premier Johnson powtórzył w Kijowie, że Rosjanie popełnią błąd, jeśli zdecydują się na inwazję. I ostrzegł, że Moskwa zapłaciłaby za ten błąd wysoką cenę.

źródło: IAR

– Ukraińcy stawiliby twardy opór, pełen rozlewu krwi. Myślę, że rosyjscy rodzice powinni to rozważyć. Mam nadzieję, że prezydent Putin zejdzie ze ścieżki konfliktu – podkreślił.Brytyjczycy wspomogli Ukrainę sumą niemal 90 mld funtów na wsparcie praworządności, walki z korupcją i uniezależnienia się od rosyjskiego gazu.